Putin'e "Kafir" diyen İranlı komutan, Suriye'de öldürüldü

07.03.2020 15:03 | Son Güncelleme: 07.03.2020 15:23

Suriye'de Esed rejimine desteğini sürdüren İran'a büyük bir darbe vuruldu. İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun bölgedeki en önemli isimlerinden biri olan Ferhad Debiriyan'ın Şam'da öldürüldü.

RUSYA VE PUTİN'E KARŞI ÇIKAN İSİMLERDEN BİRİYDİ

İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından olan Ferhad Debiriyan, Rusya'nın Suriye'ye müdahil olmasına karşı çıkan isimlerin başında geliyordu. İranlı komutan ses kayıtlarında Putin'den "O bi kafir" diye bahsetmişti.

GÖZLER İRAN'A ÇEVRİLDİ

İran'ın bölgedeki en etkin komutanlarından birinin öldürülmesinin arkasındaki sır perdesi henüz aralanmamışken komutanın Putin ve Rusya karşıtı olması akıllara Rusya'yı getirdi. Bu konuda Rusya ve İran'ın nasıl bir tavır sergileyeceği ise merak konusu.

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