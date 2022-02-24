Putin'e "dahi" diyen Trump'a Beyaz Saray'dan yanıt gecikmedi: Putin'i öven birinden tavsiye almayız

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'da bulunan ayrılıkçı grupları resmen tanıması üzerine açıklama yapan Eski Amerika Birleşik Devletleri (ABD) başkanı Donald Trump yapılan askeri operasyonlar hakkında "dünya için çok üzücü bir olay" değerlendirmesinde bulundu.

RUS İŞGALİ TÜM DÜNYA İÇİN ÜZÜCÜ BİR OLAY

Eski ABD Başkanı Donald Trump Rusya'nın Ukrayna'da bulunan Donetsk ve Luhanks bölgeleriniresmi olarak tanıması üzerine konuştu. Önceki gün katıldığı bir podcast konuşmasında Vladimir Putin hakkında "dahi" değerlendirmesini yapan eski başkan, bir gün sonra FOX News kanalına yaptığı değerlendirmede "Bu tüm dünya için üzücü, Ukrayna için ve boş yere öldürülecek çok sayıda insan için çok üzücü" şeklinde konuştu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Putin hakkında görüşleri şöyle: "Dün televizyonda Putin'in Ukrayna'nın bazı bölgelerini tanıdığını gördüm ve bunun dahice olduğunu düşündüm. Bu harika bir şey. Ne kadar akıllıca bir hamle diye düşündüm. Bir de üzerine barış gücü gönderiyor"

BEYAZ SARAY'DAN DONALD TRUMP'A YANIT GECİKMEDİ

Podcast programında yaptığı açıklamalar ile gündeme gelen ve Rus işgalini destekler nitelikte açıklamalar yapan Donald Trump hakkında konuşan Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki Donald Trump'dan tavsiye almayacaklarını belirterek "ABD yönetimi Putin'i öven birinden tavsiye almaz" ifadelerine yer verdi.