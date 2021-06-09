Putin'den uyarı: "NATO füzelerinin Moskova'ya düşüş süresi 7-10 dakikaya inecek"
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Putin'den uyarı: "NATO füzelerinin Moskova'ya düşüş süresi 7-10 dakikaya inecek"

Putin'den uyarı: 'NATO füzelerinin Moskova'ya düşüş süresi 7-10 dakikaya inecek'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın NATO'ya katılma ihtimaliyle ilgili konuşarak, "Harkov veya Dnipyer'den atılan bir füzenin Moskova'ya düşme süresi 7-10 dakikaya inecek" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın NATO'ya katılma ihtimaliyle ilgili konuşarak, "Harkov veya Dnipyer'den atılan bir füzenin Moskova'ya düşme süresi 7-10 dakikaya inecek" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus basınına verdiği demeçte NATO, Ukrayna ve Kuzey Akım - 2 projesini değerlendirdi. Polonya ve Romanya'nın, NATO'ya katılmasından sonra ABD'nin buralardan fırlattığı füzelerin Moskova'ya düşme süresinin 15 dakikayı bulabileceğini ifade eden Putin, "Ukrayna'nın bir NATO üyesi olduğunu düşünelim. Diyelim ki Harkov'dan, Dnipyer'den, Rusya'nın orta kısmına, Moskova'ya düşme süresi 7-10 dakikaya inecek" diye konuştu.

Ukrayna'nın NATO'ya katılmasının garantisinin olmadığını savunan Putin, "Ukrayna'nın NATO'ya katılmasının garantisi yok. Orada ne konuşuyorlardı? Ne üzerinde anlaştılar? Bilmiyoruz" ifadelerini kullanarak, ABD'nin, Ukrayna'ya yönelik NATO'ya davetkar çağrılarını hatırlattı.

Putin, NATO'ya katılım konusunda Ukrayna halkının kararsızlığından bahsederek, "Bu konuda son yayınlanan araştırmalara göre NATO'ya katılmak isteyenlerle istemeyenlerin oranı yüzde 50 - 50. Ukrayna halkının yüzde 50'si ülkesinin NATO'ya katılmasını istemediğinden ülkenin liderinin bunu göz ardı edemeyeceğini düşünüyorum" dedi.

ABD'NİN YAPTIRIMLARI ANLAMSIZ

Rusya'nın çıkarılan gazı Avrupa'ya taşıma projesi olan Kuzey Akım - 2 projesine ABD tarafından tepki gösterilmesi ve uzun süredir ABD'nin yaptırım uygulamasıyla ilgili konuşan Putin, "Kuzey Akım-2 ile ilgili sorunu hallettik. Oysa ABD'nin şu ana kadar Kuzey Akım-2 projesine karşı yaptığı her şey Avrupa ülkelerinin, Almanya'nın çıkarlarına zıttı. ABD bunu yapıyordu, çünkü işlerine yarıyordu. Bu projeye direnme ve yaptırım uygulamaları anlamsız. Çünkü yapımını tamamladık, ilk kol hazır. Sanki yaptırımlardan vazgeçmişler ama tamamen uluslararası iletişimin diğer katılımcılarının çıkarlarını göz ardı ederek istedikleri şekilde, hızda ve uygun gördükleri yerde uyguluyorlar" dedi.

(Erhan Altıparmak/ İHA)

Putin'den uyarı: 'NATO füzelerinin Moskova'ya düşüş süresi 7-10 dakikaya inecek'
Putin'den uyarı: 'NATO füzelerinin Moskova'ya düşüş süresi 7-10 dakikaya inecek'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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