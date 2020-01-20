Putin'den meclisi güçlendirme ve başkanlığı iki dönemle sınırlama teklifi
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Putin'den meclisi güçlendirme ve başkanlığı iki dönemle sınırlama teklifi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gündeme getirdiği, parlamentonun yapısını değiştirecek anayasal reformlarla ilgili teklifin ayrıntıları açıklandı. Rus parlamentosunun alt kanadı olan Duma'nın internet sitesinde yayımlanan Putin'e ait tasarı devlet başkanının 2 defa seçilmesinin önüne geçiyor

20.01.2020 19:17 | Son Güncelleme: 20.01.2020 19:17
Putin'den meclisi güçlendirme ve başkanlığı iki dönemle sınırlama teklifi

Rusya Devlet Başkanı 'in gündeme getirdiği, parlamentonun yapısını değiştirecek anayasal reformlarla ilgili teklifin ayrıntıları açıklandı.


Putin'in, geçtiğimiz hafta Federal Mecliste siyasi sisteme yönelik reform talepleri üzerine Başbakan Dimitri Medvedev istifa etmiş yerine teknokrat bir isim olan Mihail Mişustin seçilmişti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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