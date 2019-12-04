Putin: Bulgaristan TürkAkım projesini kasıtlı olarak geciktiriyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Bulgaristan'ın TürkAkımı'nı kasıtlı olarak geciktirdiğini söyleyerek, ihtiyaç durumunda bu ülkeyi güzergah dışında bırakabileceklerini kaydetti.
04.12.2019 17:13 | Son Güncelleme: 04.12.2019 17:13
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Bulgaristan'ın TürkAkımı'nı kasıtlı olarak geciktirdiğini söyleyerek, ihtiyaç durumunda bu ülkeyi güzergah dışında bırakabileceklerini kaydetti.
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Kaynak: Euronews.com