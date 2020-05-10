Pusu kuran eski uzman çavuş, eşiyle ilişkisi olduğundan şüphelendiği bacanağı ile baldızını öldürdü
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Pusu kuran eski uzman çavuş, eşiyle ilişkisi olduğundan şüphelendiği bacanağı ile baldızını öldürdü

Pusu kuran eski uzman çavuş, eşiyle ilişkisi olduğundan şüphelendiği bacanağı ile baldızını öldürdü
10.05.2020 01:12 | Son Güncelleme: 10.05.2020 01:13

ERZURUM'da, meslekten atılan Uzman Çavuş Mükremin T. (41), eşiyle ilişkisi olduğundan şüplendiği bacanağı Fatih Özmen (27) ile baldızı Hülya Özmen'i (29) pusu kurup tabancayla vurarak öldürdü.

ERZURUM'da, meslekten atılan Uzman Çavuş Mükremin T. (41), eşiyle ilişkisi olduğundan şüplendiği bacanağı Fatih Özmen (27) ile baldızı Hülya Özmen'i (29) pusu kurup tabancayla vurarak öldürdü. Kaçan Mükremin T., kısa sürede polis ekiplerince yakalandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Palandöken ilçesindeki Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde meydana geldi. Meslekten atılan eski Uzman Çavuş Mükremin T., iddiaya göre eşiyle ilişkisi olduğundan şüphelendiği bacanağı Fatih Özmen'in evinin önünde pusu kurdu. Fatih Özmen'in evden çıkıp, eşiyle birlikte 25 LE 192 plakalı otomobiline bindiğini gören Mükremin T., aracı çalıştırdığı sırada bacanağına tabancayla ateş etti. Bu sırada Fatih Özmen'in eşi Hülya Özmen de otomobilden inip kaçmaya çalıştı. Mükremin T., baldızına da ateş etti. Çift kanlar içinde kalırken, Mükremin T. olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyan mahalleli durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olayı gören Fatih Özmen'in kardeşi otomobilin yanına giderken ağabeyini ve yengesini kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi. Fatih Özmen'in kardeşinin feryatları çevredekileri gözyaşlarına boğdu.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Fatih Özmen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kalp masajı yapılarak Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hülya Özmen ise doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Olay yerini şerit çekerek kapatan polis ekipleri, vatandaşların bölgeye girmesine izin vermedi. Fatih Özmen'in cesedi olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Görgü tanıkları en az 7- 8 el silah sesi duyduklarını belirtirken, beyaz bir otomobille kaçtığı tespit edilen Mükremin T., kısa süre sonra polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Özmen çiftinin geçen yıl evlendikleri öğrenildi.OLAY GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİNE YANSIDIÖte yandan olay bir apartmanın güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde olay yerine gelen Mükremin T.'nin bir süre beklediği, araç yakına gittikten sonra çöp konteynerine bir şey atıp olay yerinden kaçtığı görüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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