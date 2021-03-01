Pusetten düşen Eymen bebek, hayatını kaybetti
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Pusetten düşen Eymen bebek, hayatını kaybetti

01.03.2021 14:15 | Son Güncelleme: 01.03.2021 14:19
Pusetten düşen Eymen bebek, hayatını kaybetti

, GAZİANTEP'te, pusetten düşerek ağır yaralanan 6 aylık Eymen Ekici, bir haftalık yoğun bakım mücadelesini kaybetti.

, GAZİANTEP'te, pusetten düşerek ağır yaralanan 6 aylık Eymen Ekici, bir haftalık yoğun bakım mücadelesini kaybetti.

Olay, geçen hafta pazartesi günü Onatkutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Aynur Ekici, oğulları Eren Tunahan (8) ve 6 aylık Eymen bebeği evde bırakarak ekmek almak için markete gitti. Bu sırada Eymen bebek, pusette hareket edince düştü. Başına aldığı darbe ile yaralanan Eymen bebek, eve gelen annesinin çağırdığı ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Acil serviste yapılan müdahale sonrası yoğun bakım ünitesine alınan Eymen bebek, bu sabah doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Ölümü ile ailesini yasa boğan Eymen bebeğin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi sonrası defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.


- Gaziantep
Pusetten düşen Eymen bebek, hayatını kaybetti
Pusetten düşen Eymen bebek, hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet KILIÇ

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