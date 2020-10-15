Pulim nedir? Ne demektir? TDK anlamı nedir? Hangi şarkıda geçmektedir?
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Pulim nedir? Ne demektir? TDK anlamı nedir? Hangi şarkıda geçmektedir?

15.10.2020 09:01 | Son Güncelleme: 15.10.2020 09:04
Pulim nedir? Ne demektir? TDK anlamı nedir? Hangi şarkıda geçmektedir?

Pulim nedir? Kelime anlamı nedir? TDK anlamı nedir? Hangi şarkıda geçmektedir? Ne anlama gelir?

Dilimizde bulunsa bile bazen anlamadığımız kelimeleri kullanmamız mümkündür. Pulim kelimesi de bunlardan biridir. Daha çok Karadeniz bölgesinde kullanılan bu kelimenin anlamı nedir?

PULİM NE DEMEK?

Çok duymadığımız bir kelime olmasına rağmen bazen günlük hayatta kullandığımız bu kelimenin anlamı birçok kişi tarafından halen bilinmemektedir. Puli kelimesi Yunanca bir kelimedir. Dilimize Yunancadan geçmiştir. Ülkemizde bölge olarak en çok Karadeniz bölgesinde kullanılmıştır. Puli'nin Tür Dil Kurumu sözlüklerinde anlamı bulunmamaktadır. Fakat birçok kaynaklarda anlamı farklı olarak sıralanmıştır. Pulim;

- Çocuk, yavru

- Kuş yavrusu

- Kümes hayvanlarının yavrusu

- Büyümemiş, küçük kalmış

- Ağaç sabanının iki yanında elle tutulacak yer.

- Küçük büyümemiş kabak.

- civciv

- Küçük, sevimli anlamlarına gelir.

KARADENİZ YÖRESİNDE KULLANIMI

Puli kelimesi incelendiğinde Karadeniz Bölgesinin Rize ilinde karşımıza daha çok çıkmaktadır. Puli Rize ve çevresinde civcivlere yani tavuk yavrularına verilen bir isimdir. Ayrıca puli kelimesi ülkemizde dinlenen bir şarkıda da geçmektedir. Az kullanıldığı için ise Türk Dil Kurumunun sözlüğünde yer almaz.

Puli aynı zamanda Yunancada kuş anlamına gelmektedir. Karadeniz de bir başka kullanımı ise sevgi sözcüğü olarak kullanılmasıdır.

Aynı zamanda para pul anlamında da kullanılmaktadır.

PULİM ŞARKI SÖZLERİ

Kar yağiyi tepeden

Yel vuruyi kapiden

Gitti de benim pulim

Göremedim tipiden oyy

Oyy duman kara duman

Al beni dağdan aşağaa

Ay buluta girince

Yarin yanına düşür oyy

Gün olur bu da geçer

Biri konar biri göçer

Dalgalan dur yüreğim

Felek de adam seçer oy

Oy pulim olma elun

Kurur kanatınadın gülün

Yürek ne derse desun

Lal olur tatlu dilun.

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