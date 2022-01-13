PUBG, oynaması ücretsiz olduktan sonra olumsuz yorumlar ve iade talepleri tavan yaptı - Haberler
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PUBG, oynaması ücretsiz olduktan sonra olumsuz yorumlar ve iade talepleri tavan yaptı

PUBG, oynaması ücretsiz olduktan sonra olumsuz yorumlar ve iade talepleri tavan yaptı
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar

Geçtiğimiz aylarda PUBG'nin yeni yılda oynaması ücretsiz olacağı açıklanmıştı. PUBG'yi satın alanların ise Battleground Plus diye adlandırılan ücretsiz hesaplardan ayıracak bir Premium hesap sistemi getirildi. Ancak, PUBG oynaması ücretsiz olduktan sonra Steam'de oldukça tepki topladı.

PUBG'nin tüm platformlarda ücretsiz olmasının ardından hilelerin artacağından endişelenen oyuncular geliştiricilere olumsuz tepkiler gösterdi. PUBG'nin Steam'de olumsuz yorumları ve iade talepleri tavan yaptı.

Son yılların en popüler battleground oyunlarından olan PUBG'nin yavaş yavaş çöküşe geçmesinden dolayı ve rakip oyunların ücretsiz olarak oynanması, PUBG'ye oldukça pahalıya patladı. Birçok oyuncu kaybeden PUBG, çözümü oyunu ücretsiz yapmakta buldu.

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2021 The Game Awards'ta PUBG'nin yeni yılda ücretsiz olacağını duyuran geliştirici ekip, oyunu ücretsiz bir şekilde oynayanların hareketlerinin sınırlandırılacağı da belirtildi. Oyunu satın alan kullanıcılar Battleground Plus sistemi ile PUBG'yi eskisi gibi tam sürümde kullanabilirken, ücretsiz oynayanlar ise bazı oyun modlarından ve özelliklerinden eksik kalacaklar.

PUBG'nin ücretsiz olmasının ardından birçok kullanıcı ise bu duruma tepki göstermek amacıyla olumsuz incelemeler yazarak, oyunu iade ederek ve oyunu oynamayı bırakarak tepki gösterdiler. 12 Ocak'ta ücretsiz olan PUBG, bir günde 5.000'den fazla olumsuz Steam yorumu aldı.

PUBG, oynaması ücretsiz olduktan sonra olumsuz yorumlar ve iade talepleri tavan yaptı

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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