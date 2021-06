PUBG New State ne zaman çıkacak? PUBG 2 çıkış tarihi belli oldu mu?

PUBG New State ne zaman çıkacak? sorusu PUBG oyuncuları tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Dünya çapında en popüler mobil oyunların başında gelen PUBG Mobile yeni sürümüyle oyuncuların karşısına çıkacak. Geliştirici ekip, PUBG: New State sürümünü oyuncularla buluşturmak için son gelişmeleri tamamlıyor. Peki, PUBG New State ne zaman çıkış yapacak? Krafton, PUBG 2 hakkında bir açıklama yaptı mı? İşte detaylar!