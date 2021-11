PUBG New State çıktı! PUBG: New State Android ve iOS indirme nasıl yapılır?

PUBG Mobile yıllardır milyonlarca oyuncuya ev sahipliği yaparken, 2021 yılının ilk aylarında, 25 Şubat Perşembe günü gelen bir duyuru ile PUBG New State oyunu duyurulmuştu. Ara ara sizler ile hakkındaki son gelişmeleri paylaştığımız oyun, 11 Kasım 2021 Perşembe günü itibari ile indirmeye ve oynanmaya açıldı.

Battle Royale türünün sevenleri tarafından merakla beklenen oyun 11 Kasım Perşembe gününün sabah saatlerinde girişe açıldı. Krafton şirketi tarafından yayınlanan oyun "Biz yeni nesil Battle Royale'iz" sloganı ile oyuncuların karşısına çıkıyor.

Bir önceki oyundan hem içerikteki teknoloji hem de oynanıştaki teknoloji yönünden farklı olan oyun, beraberinde daha teknolojik ve yenilenmiş silah ve araçlar, yeni silah eklentileri, kalkan ve Drone'lar getirdi.

Reynmen'den PUBG: New State'e özel şarkı: Gel Kurtar

Oyunun dünya çapında çıkışını yaptığı gün olan 11 Kasım'da ülkemizde bir işbirliğine de imza atıldı. İnternet ve müzik dünyasının popüler ismi Reynmen ile bir ortaklık kuran Krafton, popüler isim ile oyunun çıkışına özel bir şarkıya imza attı.

PUBG havasının hakim olduğu Gel Kurtar isimli şarkı toplamda 2 dakika 29 saniye uzunluğundan oluşuyor. Sözlerinin ve müziğinin Reynmen'e ait olduğu şarkının düzenlemesi Denizkan Boz, Mix ve Mastering işlemleri ise Utku Ünsal tarafından yapılmış.

PUBG New State Android ve İos indirme

2051 yılında geçen oyunun Android ve Apple iOS platformu için çıkışını yapması ile birlikte PUBG New State ne zaman çıkacak? ve PUBG New State çıkış tarihi gibi sorular da yerini PUBG New State APK veya Android ve iOS indirme nasıl yapılır? gibi sorulara bırakmaya başladı.

PUBG'nin yeni oyununu Android platformundaki cihazınıza indirmek için Google Play Store'a buraya tıklayarak gidebilir, iOS platformunu kullanan cihazınıza indirmek için ise buraya tıklayabilirsiniz.

Eğer indirmek için APK dosyası arıyorsanız üçüncü parti başka platformlara yönelmeniz gerekiyor. Örneğin buraya tıklayarak ulaşabileceğiniz APKMirror gibi birçok web sayfası üzerinden oyunu APK olarak indirebilirsiniz.

Playerbros - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet