PUBG Mobile ve Arcane iş birliğine özel yeni SCAR-L silahı geliyor!

Mobil oyun devi ve Netflix'in yeni League of Legends serisi yeniliklere doymuyor, PUBG Mobile ve Arcane iş birliğine özel yeni SCAR-L silahı çok yakında oyuna ekleniyor! Silah Arcane konsepti ile şimdiden tüm oyuncuların dikkatini çekmiş durumda, işte karşınızda yarın oyuna eklenecek olan SCAR-L silahı!

PUBG Mobile ve Arcane

PUBG Mobile ile Arcane erkinlikleri tüm hızıyla devam ederken birkaç övgüyü de iki oyun stüdyosuna vermemiz gerekiyor. Oyuncular oyun stüdyolarının bu işbirliğine ne kadar şaşırsa da aslında oyun sektöründe böyle işbirliklerini daha çok görmemiz gerekiyor. Çünkü baktığımız zaman iki oyun stüdyosu da oyun ve espor sektörünü geliştirip büyüttükleri için rakip olarak görülmemeliler. Bu iş birliği de tabiki her şeyden çok oyun ve espor sektörüne fayda sağlamakta.

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