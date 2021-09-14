PUBG Mobile Pro League 2. Sezon $150.000 ödül havuzu ile geri dönüyor! - Haberler
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PUBG Mobile Pro League 2. Sezon $150.000 ödül havuzu ile geri dönüyor!

Playerbros - Haberler | Gamegar
PUBG Mobile Pro League 2. Sezon $150.000 ödül havuzu ile geri dönüyor!

$150.000 ödül havuzlu PUBG Mobile Pro League sezon 2 geri dönüyor!

Yeni sezon yeni heyecan, PUBG Mobile Pro League 2. Sezon $150.000 ödül havuzu ile Ekim ayında geri dönüyor. PUBG Mobile, Club Open turnuvasının tamamlanmasının ardından yeni PMPL sezonunu işte böyle duyurdu!

PUBG Mobile Pro League Türkiye izleyenleri ilk sezonunda inanılmaz güzel maçlara tanıklık etmişti. Özellikle Süper Hafta Sonu ile rekabet canlanırken turnuvanın heyecanı da iki katına çıkacak. Geçtiğimiz sezon Next Rüya Gaming turnuvanın şampiyonu olarak 10.500$ para ödülünün sahibi olmuştu. Bakalım bu sezon bizi nasıl sürprizler bekliyor olacak. Özellikle yakın bir zamanda Fire Flux Esports takımının yeni PUBG Mobile takımını duyurması ile taraftarlar takımın turnuvaya katılıp katılmayacağını merak eder oldu.

Her PMPL sezonunda olduğu gibi bu sezonda maçlar Youtube, Twitch gibi yayın platformları üzerinden canlı bir şekilde yayınlanacak.

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Haber: PUBG Mobile Pro League 2. Sezon $150.000 ödül havuzu ile geri dönüyor! - Haberler
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