PUBG Mobile Livik Haritası Geldi! Tencent yayınladığı 0.

Tencent yayınladığı 0.19.0 güncellemesi ile birlikte PUBG Mobile oyununa İskandinav temalı Livik haritasını ekledi. Peki, Livik haritası neler sunuyor? Oyuncular tarafından yoğun ilgi ile karşılaşan PUBG Mobile Livik haritası ile ilgili detaylar haberimizde.

PUBG Mobile Livik Haritası Neler Sunuyor?

PUBG Mobile, tüm dünyada en çok oynanan battle royale oyunları arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan rapora göre PUBG Mobile, çıkış yaptığı günden bugüne kadar 3 milyar dolar kazanç elde etmeyi başardı. Büyük bir başarıya imza atan PUBG Mobile'a yeni gelen güncelleme ile birlikte Livik haritası eklendi. 2 km x 2 km boyutlara sahip olan Livik haritası, daha hızlı bir oyun deneyimi sunuyor. Hızlı oyun yapısıyla dikkat çeken Livik haritası üzerinde 52 oyuncu mücadele edecek.

PUBG Mobile'da bazı haritalar için özel silahlar ve araçlar sunulabiliyor. Livik haritasına da özel olarak hafif makineli P90, Mk 12 nişancı tüfeği ve Canavar Kamyon isimli dört kişilik bir araç sunuldu. 50 mermi şarjör kapasitesine sahip olan hafif makineli P90, yüksek atış hızı ile dikkat çekiyor.

PUBG Mobile'da Erangel gibi haritalarda maç süreleri çoğu zaman uzun olabiliyor ancak oyuna yeni eklenen Livik haritasında maç süresi 15 dakika olarak belirlendi. Dolayısıyla Livik haritası, yüksek tempolu ve aksiyon seviyesinin önemli ölçüde yüksek olduğu bir harita olarak karşımıza çıkıyor. Battle royale türü ile hızlı oyun yapısını birleştiren Livik haritası, birçok oyuncunun oldukça hoşuna gidecektir. Yeni gelen güncellemenin Android işletim sistemine sahip cihazlarda 1.84GB, iOS işletim sistemine sahip olan cihazlarda ise 2.13GB dosya boyutuna sahip olduğu belirtildi. Ses, telsiz gibi birçok iyileştirme sunan 0.19.0 güncellemesi ile birlikte oyuna takım kurma platformu da eklendi. Oyuncular, takım kurma platformu sayesinde hızlı bir şekilde kendilerine uygun takım arkadaşları bulabilecek.

Kaynak: Tamindir