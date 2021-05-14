PUBG Mobile Kamuflaj Ormanı videosu yayınlandı!
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PUBG Mobile Kamuflaj Ormanı videosu yayınlandı!

PUBG Mobile Kamuflaj Ormanı videosu yayınlandı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Dikkat bu video kalp atışlarınızı hızlandırabilir!

Bluehole tarafından yayımlanan ve geliştirilmekte olan çok oyunculu video oyununun mobil versiyonu PUBG Mobile Kamuflaj Ormanı videosu yayınlandı. PUBG Mobile Türkiye, sosyal medya hesapları üzerinden videonun duyurusunu PUBG severlere paylaştı.

Duygu Köseoğlu sunuculuğunda, DeliMiNe ve Şeyda Erdoğan oyunculuğunda çekilen video çok heyecanlı geçti. Videoda ayrıca Vural Üzül ve Doch'da yer alıyor. Video PUBG Mobile Türkiye YouTube hesabı üzerinden paylaşıldı. Videonun süresi ise toplam 20 dakika. Video bir gün içerisinde 360 bin görüntülenmeye ulaştı.

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Videonun finali ise çok güzel bir şekilde bitmiş. Umuyoruz ki videoyu izlerken eğlenir ve bir o kadar da keyif alırsınız, iyi seyirler!

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Kaynak: Playerbros

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