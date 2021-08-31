PUBG Mobile Club Open 2021 Güz Sezonu şampiyonu S2G Esports oldu!
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PUBG Mobile Club Open 2021 Güz Sezonu şampiyonu S2G Esports oldu!

PUBG Mobile Club Open 2021 Güz Sezonu şampiyonu S2G Esports oldu!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

PUBG Mobile Club Open 2021 Güz Sezonu turnuvası şampiyonu S2G Esports oldu. PMPL Türkiye 2021 2. sezonuna yükselen takımların listesi!

PUBG Mobile çıktığı günden bu yana turnuvaları ve etkinlikleri ile espor sektöründe büyük bir yer edinmeyi başarmıştı. Başarılı oyun şirketi espor için gaza basmaya devam ediyor ve her sene belirli zamanlarda düzenlenen turnuvalarını da aksatmadan düzenliyor.

CLUB OPEN 2021 ŞAMPİYONU S2G ESPORTS!

Dünyanın 23 bölgesinden toplam 40 takımın en iyi oyuncularının yer aldığı 29 bin dolar ödül havuzuna sahip PUBG Mobile Club Open Güz Sezonu turnuvası şampiyonu belli oldu.

Grup aşamasında en iyi 8 takım büyük finallere yükselirken 24 takım elenerek turnuvaya veda etti. Büyük finalde 16 karşılaşma gerçekleşti. S2G Esports, 16 karşılaşmada 5 kez birinci, 2 kez üçüncü ve 1 kez dördüncülük elde ederek turnuvanın şampiyonu oldu.

PMPL Türkiye 2021 2. sezonuna yükselen takımlar; S2G Esports, REGNUM CARYA ESPORTS, 1907 Fenerbahçe Esports, Legend Esports ve GoodFellas oldu.

PUBG MOBILE CLUB OPEN 2021 GÜZ SEZONU SIRALAMASI

  1. S2G Esports
  2. REGNUM CARYA ESPORTS
  3. 1907 Fenerbahçe Esports
  4. Legend Esports
  5. GoodFellas
Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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