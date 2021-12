PUBG Mobile'a Spider-Man geliyor

PUBG Mobile'a 2018'deki lansmanından bu yana çeşitli iş birlikleri geldi ve 2022'de yeni bir tanesi piyasaya sürülmeye hazırlanıyor. PUBG Mobile, Marvel's Spider-Man'in Ocak ayı ortasında PUBG Corp. battle royale'e gelmesiyle bir sonraki geçişini doğruladı.

Spider-Man: No Way Home'un yakında piyasaya sürülmesini kutlamak için, dünyanın dört bir yanından PUBG Mobile hayranları, oyun içi görevleri tamamlayarak yepyeni bir grafiti gibi özel öğeler alabilir. 1.8 sürümünün piyasaya sürülmesiyle PUBG Mobile'a gelen Spider-Man, giderek daha değerli kozmetik ürünler için daha fazla zorluklar içerecektir. Bu, diğer evrenleri battle royale'e getiren bir önceki PUBG Mobile crossoverlarının eğilimini takip etmektedir.

Geçtiğimiz günlerde Fortnite'a eklenen çeşitli Spider-Man temalı içeriklerde olduğu gibi, PUBG Mobile da bu iş birliğinden faha fazla içeriğin geldiğini doğruladı. Geliştirici daha fazlasının geleceğini belirtmedi, ancak PUBG Mobile'ı oynayan Spider-Man hayranları kesinlikle Marvel karakterine göre daha fazla kozmetik bekleyebilir.

PUBG Mobile'ın Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Herkesin en sevdiği arkadaş canlısı mahalle Örümcek Adam harekete geçiyor ve yakında PUBG MOBILE'a geliyor! Sinemalarda Spider-Man'e göz atın ve yakında oyunun ön ısıtma etkinliğinde ücretsiz bir Spider-Man grafiti elde edin." sözlerine yer verdi.

Everyone's favorite friendly neighborhood Spider-Man is swinging into action and coming to PUBG MOBILE soon! ???



Check out Spider-Man in theaters and obtain a free Spider-Man graffiti in the game's preheat event soon! #PUBGMOBILE #SpiderManNoWayHome #PUBGMXSpiderManNoWayHome pic.twitter.com/HEXmvOoIRl