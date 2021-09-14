PUBG Mobile 1.6 Güncellemesi ile yeni oyun modu geliyor! - Haberler
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PUBG Mobile 1.6 Güncellemesi ile yeni oyun modu geliyor!

Playerbros - Haberler | Gamegar
PUBG Mobile 1.6 Güncellemesi ile yeni oyun modu geliyor!

1.6 Güncellemesi ile oyuna birçok yenilik geliyor!

PUBG Mobile 1.6 güncellemesi, Flora Menace adlı yeni bir oyun modunu ve çok sayıda yenilik içeriyor. Ayrıca güncelleme 690 MB depolama alanı gerektiriyor.

PUBG Mobile 1.6 güncelleme yama notları

Yeni Mod: Flora Menace

Daha önce beta sürümünde mevcut olan Flora Menace oyun modu, 1.6 yamasına dahil edilecek. Yeni mod, oyunculara sağlıklarına destek veren Gençleştirme Bariyerini tanıtıyor.

Geri dönen oyun modları

Oyunun geliştiricileri 1.6 güncellemesiyle oyuna, en heyecan verici oyun modlarından bazılarını yeniden getirecek:

Metro Royale: Reunion – Metro Royale'in bazı bölümleri iyileştirilecekTitanlar: Son DirenişVikendiŞafağa Kadar Hayatta KalYük 2.0Enfeksiyon ModuRunik GüçAI'ya Karşı

Bu geri dönüşler hakkında daha fazla ayrıntı resmi sosyal medya platformları üzerinden sağlanacaktır.

Yeni sosyal özellik

Yeni bir Öne Çıkanlar özelliği, oyuncuların harika oyunlarını paylaşmalarına olanak tanır. Bu, ayarlardan etkinleştirilebilir. Ayrıca kariyer sonuçlarını sohbetlerde ve harici platformlarda da paylaşabilirler.

Bölge Sıralaması seçilen bir ülke/bölgede test edilecektir. Kullanıcılar, ülkelerinde iyi bilinen bir alan/yer işareti seçebilirler. Ek olarak, aynı bölgeden oyuncular, karşılık gelen unvanları kazanma fırsatı için Bölgesel Sıralamalara katılabilir.

Deneyim iyileştirme

Finallere kalamayan takımlar için PUBG Mobil Tüm Yetenekler Şampiyonasına yeni bir Playoff eklenecek. Oyunculara daha fazla görünürlük sağlamak için yeni Haftalık Maç sıralamaları da tanıtıldı.

1. Döngü Sezon 2, 17 Eylül 2021'de başlıyor ve 18 Kasım 2021'e kadar mevcut olacak. Daha iyi ödüller ve efektler sağlayacak.

Geliştirilmiş özel efektler, ifade performansı ve temel kontrol.

Royale Ay 3: Şefin Özel Programı (17 Eylül 2021 - 17 Ekim 2021)

Royale Pass'in fiyatı aynı kalacak, yani Elite Pass 360 UC'ye mal olacak ve Elite Pass Plus 960 UC gerektirecek.

1.6 güncellemesi hakkındaki tüm detaylara göz atmak isterseniz, buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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