PUBG Mobil premium sandık ne zaman gelecek?

Dünyanın en çok oynan mobil FPS oyunlarından biri olan PUBG Mobile'de premium sandıklar kaldırmış, kaldırılan sandıkların yerine ise özel sandıklar getirilmişti. Oyuncuların merak ettikleri konuların en başında gelen PUBG Mobile premium sandık ne zaman gelecek? Detaylar haberin devamında..

PUBG Mobile premium sandıkları kaldırıldığından beri oyuncuların araştırdıkları konu sandıklar ne zaman geri gelecek oldu. Bildiği üzere premium sandıkların yerine özel sandıklar getirilmişti. Dünyada ve ülkemizde milyonlarca oyuncunun severek oynadığı PUBG Mobile önümüzdeki günlerde oyuncular için bir sürpriz yapabilir gibi görünüyor. Peki PUBG premium sandık ne zaman gelecek? Detaylar haberimizde...

PUBG PREMIUM SANDIK NE ZAMAN GELECEK?

PUBG Mobile'a yakın zamanda bir güncelleme gelmesi bekleniyor. Bu güncellemenin ardından PUBG Premium sandıklar aktif edilebilir, ancak bu konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yayıncılar önümüzdeki günlerde oyuncular için bir sürpriz yapabilir.

Reddit ve benzeri platformlarda kullanıcılar premium sandığın yakın zamanda gelecek güncellemeyle oyunda tekrar aktif edileceğini dile getiriyor. Ancak bunlar şu an sadece söylentilerden ibaret. Yüksek ihtimalle sandık gelecek haberini, PUBG Mobile resmi sosyal medya sayfalarından yapacağı paylaşımla oyunculara duyaracaktır.