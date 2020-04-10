PTT çalışanları, Gündoğdu Marşı'nı koronavirüse uyarlayıp, klip çekti KONYA'da PTT çalışanları koronavirüs salgını nedeniyle artan iş yoğunluklarına dikkat çekmek ve vatandaşlara evde kalmanın önemini anlatmak için Gündoğdu Marşı'nın sözlerini uyarlayıp klip çekti.

KONYA'da PTT çalışanları koronavirüs salgını nedeniyle artan iş yoğunluklarına dikkat çekmek ve vatandaşlara evde kalmanın önemini anlatmak için Gündoğdu Marşı'nın sözlerini uyarlayıp klip çekti. Klip sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Birlik Haber-Sen 10 Nolu Konya Şubesi, PTT çalışanlarının iş yoğunluğunun arttığına dikkat çekmek ve bu süreçte halkın evde kalmasını sağlamak için Gündoğdu Marşı'nın sözlerini uyarlayıp, klip çekti. PTT çalışanlarının koronavirüs salgınında sosyal yardım, evde ödeme ve maske dağıtımı yaptıkları anlatılan klipte, PTT'nın kuruluş tarihinden itibaren geçen 180 yılda, savaşlar, depremler ve salgınlarda hizmet verdiği ifade edildi.

Gündoğdu Marşı'na uyarlanan sözler şöyle: 'Gündoğdu hep uyandık cihetlere dağıldık Yurdun dört yanında da maaşları da dağıttık Maskeler çıktı yola kapınıza gelecek Karantina günleri elbet bir gün bitecek Bu zorlu günlerimiz aydınlığa erecek Gişede risk altında müşteriyle yüzyüze Tedbir aldık, devam dedik, hizmet durmasın diye Derdimiz, milletimiz, evinde kal TürkiyePTT çalışıyor, siz evde kalın diye Savaşlar, depremler ve nice salgın hastalık Durduramaz bizleri corona virüs bile Mazimiz kahramanlık öyküleriyle dolu Göğsümüzde bir madalya şu milli mücadele Hizmette 180 yıl ülkemin göz bebeği Bayrağımız dalgalansın özgür olsun yeter ki Üstümüzden eksilmesin albayrağın gölgesi

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Kaynak: DHA