Psikolog Rojin Nazik psiko diyetin önemini anlattı

Eğer doğru yöntemleri uygulamanıza rağmen kilo vermekte zorlanıyorsunuz bunu nedeni psikolojik olabilir. Psikolog Rojin Nazik psiko diyet hakkında bilgi verdi.

Rojin Nazik "Bazı psikolojik sorunlar yemek yeme alışkanlığını arttırabiliyor veya azaltabiliyor. Kişi bu yüzden aşırı kilo alıyor veya veriyor. Tam bu noktada psiko diyet metodunu devreye sokarak psikolog ile diyetisyen eşliğinde süreci yönetip başarıya ulaşıyoruz" dedi.

Her insanın yemek yeme düzeni, uyku saati, vücut çalışma şekli, ruh hali farklıdır. Bu sebeple bir kişiye işe yarayan diyet yöntemi diğerinde işe yaramayabilir. Psikoloji yemek alışkanlığını etkiler, aynı şekilde yemek yeme alışkanlığı da psikoloji etkiler. Yani yemek yeme alışkanlığı ile psikoloji aslında iç içedir. Özellikle sorun psikolojik temelliyse mutlaka psikologtan da destek almak gereklidir.

YEMEK İSTEĞİ SADECE FİZYOLOJİK DEĞİLDİR

Yemek yeme süreci sadece fiziksel değil duygu düşünce durumdan da kaynaklanıyor olabilir. Bu karmaşık bir süreçtir.

Bu nedenle bir kişinin "yemek yeme" alışkanlığını düzenleyebilmek için tüm süreci bütünüyle incelemek gerekir. Yemek yeme davranışının psikolojik, duygusal ve yaşamsal yönünü ele almadan diyet programı başarı sağlayamamaktadır. Böyle durumlarda süreç diyetisyen+psikolog eşliğinde yürütülmelidir.

Psikodiyet nedir?

Psikodiyet; beden, beyin, ruh ve çevre etkileşimini inceleyen bilimsel diyet programıdır. Psikodiyet içerisinde hem diyet hem de psikoloji alanını barındıran multidisipliner bir programdır. Temel amaçları arasında kilo kaybının sağlanması, verilen kilonun korunması, sağlıklı beden algısının oluşturulması, özgüven geliştirme ve sorun çözme becerileri bulunmaktadır.