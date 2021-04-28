PS4 ve PS5 satışları patladı!

Sony, kaç adet PlayStation 5 satıldı? sorusuna yanıt verdi. Playstation'ın 31 Mart 2021'de biten 2020 mali yılının sonuçlarını kullanıcılar ile paylaştı.

Sony'nin açıkladığı satış raporlarına göre PlayStation 5 satışları 7.8 milyonu ve PlayStation 4 satışları ise 115.9 milyonu aşarak büyük rakamlara ulaştı.

Sony'nin 31 Mart 2021 anından itibaren PlayStation 5 satışlarından tahmin ettiği 7.6 milyondu ve beklentisini 200 bin adet aşmayı başarmış oldu. 1 Ocak 2021 ile 31 Mart 2021 tarihlerinde 2020 mali yılının son aşamasında 3.3 milyon PlayStation 5 ve 3 milyon PlayStation 4 satıldı.

31 Mart 2021 itibarıyla, PlayStation Plus abone sayısı 47.6 milyona ulaşmış durumda. Bir önceki mali yılda bu sayı 41.5 milyon idi.

2020 yılı mali yılının son düzlüğünde 61.4 milyon PlayStation 5 ve Playstation 4 oyunu satıldı. Bu rakamlar bir önceki mali yılının rakamlarıyla karşılaştırıldığında daha az bir vaziyette. 61.4 milyonun 7.9 milyonu birinci parti oyunlarına ait durumda. Bu rakamlar ise bir önceki mali yılın aynı düzlüğüne kıyasla 1.3 milyon daha az durumda. Oyun satışlarının %79'u dijital. Bir önceki mali yılın aynı düzlüğünde bu rakam %68 idi.