Pruva tarafı tam olarak kuzeye bakan bir geminin puba tarafı hangi yöne bakar? sorusu, Güven Bana yarışmasında merak edilen sorulardan biri oldu. Peki, Pruva tarafı tam olarak kuzeye bakan bir geminin puba tarafı hangi yöne bakar? cevabı nedir? İşte Güven Bana cevapları!

PRUVA TARAFI TAM OLARAK KUZEYE BAKAN BİR GEMİNİN PUBA TARAFI HANGİ YÖNE BAKAR?

A: Batı

B: Güney

C: Doğu

D: Kuzey

Cevap : B

GÜVEN BANA YARIŞMASI FORMATI NEDİR?

Bu yarışmada kazanmak için bilmek yeterli değil, güvenmek ve güven vermek de gerekiyor.

Daha önce hiç tanışmamış iki yarışmacı stüdyoda büyük ödül için yarışıyor. Stüdyoya aileleriyle gelen yarışmacıların tek sınavı bilgi düzeyleri değil, güven düzeyleriyle de ilgili çünkü beraber verdikleri cevaplarla ortadaki para ödülü büyüyor.

Yarışmanın ilk dakikalarında yarışmacılar birbirlerine "Güven Bana" dediler ve bağlılıklarını dile getirdiler. Peki ya sonra? Para mı kazanacak, yoksa güven mi? Hırslara ne kadar gem vurulacak?