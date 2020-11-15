Protestocular polis şiddetine karşı yürüdü - NEW
15.11.2020 02:40 | Son Güncelleme: 15.11.2020 02:45
Bisikletlinin geçmeye çalışması Protestocular ve polis arasında yaşanan gerginlik Yürüyüşten görüntü NEW YORK - New York, Columbus Meydanı'nda toplanan Black Lives Matter grubu polis şiddetine karşı Central Park'tan geçerek New York Belediye Başkanı de Blasio'nun evine yürüdü.
Bisikletlinin geçmeye çalışması
Protestocular ve polis arasında yaşanan gerginlik
Yürüyüşten görüntü NEW YORK - New York, Columbus Meydanı'nda toplanan Black Lives Matter grubu polis şiddetine karşı Central Park'tan geçerek New York Belediye Başkanı de Blasio'nun evine yürüdü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol