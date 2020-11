Protestocular polis şiddetine karşı yürüdü - NEW

Bisikletlinin geçmeye çalışması Protestocular ve polis arasında yaşanan gerginlik Yürüyüşten görüntü NEW YORK - New York, Columbus Meydanı'nda toplanan Black Lives Matter grubu polis şiddetine karşı Central Park'tan geçerek New York Belediye Başkanı de Blasio'nun evine yürüdü.