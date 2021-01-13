Protektora ne demek? Protektora nedir, ne anlama gelir? Protektora TDK anlamı

Protektora ne demek? Protektora nedir, ne anlama gelir sorusu merak ediliyor. Bazen televizyonda bazen internette dolaşırken bazen de arkadaşlar arasında ilk kez duyulan sözcükler her zaman ilginç gelir. Son zamanlarda anlamı merak edilen kelime öbekleri arasında yer alan Protektora TDK sözlük anlamı. İşte detaylar...

PROTETORA NE DEMEK?

Uluslararası ilişkilerde, bir sözleşme ya da tek taraflı bir karar uyarınca güçlü devletin zayıf bir devleti koruma ve denetim altına aldığı hukuksal rejim. Protektif, Koruyucu anlamalarına da gelir.

(en)Protective.

protektör sistem

Talamusta beyin içerisinde integre olmuş otomatik savunma reaksiyonlarına yönelik protopatik duyarlılık

(en)Protector systeme