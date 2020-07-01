Prosinecki: "Ligde kalmak istiyorsak yapmamız gerek tek şey çalışmak"
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Prosinecki: "Ligde kalmak istiyorsak yapmamız gerek tek şey çalışmak"

Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, "Ligde kalmak istiyorsak yapmamız gerek tek şey çalışmak ve durumun farkında olmak.

Prosinecki:
01.07.2020 14:07 | Son Güncelleme: 01.07.2020 14:12

Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, "Ligde kalmak istiyorsak yapmamız gerek tek şey çalışmak ve durumun farkında olmak. Biz bu durumun farkındayız" dedi.

Süper Lig'de bu sezon ilk kez iki maç üst üste kazanan ve kümede kalma ümitlerini artıran Hes Kablo Kayserispor, sahasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Prosinecki, son haftalardaki başarılı sonuçlara bir yenisini eklemek istediklerini söyledi.

Prosinecki, "Buraya geldiğimden beri gördüğüm net bir şey var herkes durumun farkında. Sahada oynayan futbolcular, biz teknik heyet, kulüp çalışanları, herkes ligde kalmak için elinden gelen mücadeleyi gösteriyor. Aslında iyi giden bir Kayserispor var son dönemlerde. Sadece 2 haftayla sınırlı değil. Performansımızın yükselmesini son iki haftadan söz edemeyiz. Biz pandemi öncesi de Malatyaspor'a karşı galip gelmiştik ve iyi futbol oynamıştık. İlk defa üst üste iki maç kazandığımız için böyle görünüyor olabilir. Eğer ligde kalmak istiyorsak yapmamız gerek tek şey çalışmak ve durumun farkında olmak. Biz bu durumun farkındayız. Durmadan çalışıyoruz. Durmak yok. Asla rehavete kapılıp ligde kaldığımızı falan düşünmüyoruz zaten durumumuz malum. Bu gidişatı sürdürürsek ki sürdüreceğimize de inanıyoruz. Bu işin sonunda ligde kalacağız" dedi.

Hırvat teknik adam, Beşiktaş maçı ile ilgili olarak "Son maç özellikle inanılmaz oynadık. İnanılmaz mücadele sarfettik, müthiş bir galibiyet aldık. Sivas maçı biraz yorucu oldu ve futbolcularıma izin verdim. Dünden itibaren çalışmalara başladık. Önümüzde Pazartesi günü zorlu bir maç daha oynayacağız. Bu maçı kazanarak kümede kalma yolunda önemli bir adım daha atmak istiyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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