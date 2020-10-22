"Azeri askerleri öldürdük" haberini Serdar Ortaç fotoğrafıyla servis ettiler
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"Azeri askerleri öldürdük" haberini Serdar Ortaç fotoğrafıyla servis ettiler

22.10.2020 10:46 | Son Güncelleme: 22.10.2020 12:02

Ermenistan Kamu Radyosu, "Günlere göre öldürülen Azerbaycan askerlerinin sayısı" başlıklı haberinde popçu Serdar Ortaç'ın 2000 yılında bedelli askerlik yaparken çekilmiş fotoğrafını kullandı.

"Gerekirse Azerbaycan için askere gidebilirim" şeklindeki çıkışıyla adından söz ettiren Serdar Ortaç'la ilgili Erivan Radyosu olarak bilinen Ermenistan Kamu Radyosu skandal bir habere imza attı.

SERDAR ORTAÇ'IN FOTOĞRAFINI KULLANDILAR

11 dilde yayın yapan kurumun tr.armradio.am adresli Türkçe sitesinde "Günlere göre öldürülen Azerbaycan askerlerinin sayısı" başlıklı bir haber yayımlandı. 27 Eylül-15 Ekim tarihleri arasında 5 bin 839 Azerbaycan askerinin öldürüldüğü iddia edilen haberde fotoğraf olarak popçu Serdar Ortaç ile oyuncu Kaan Girgin'in fotoğrafı kullanıldı.

Propagandanın böylesi! Ermenistan ordusuna Serdar Ortaç'ı öldürttüler

FOTOĞRAF 2000 YILINA AİT

Kullanılan fotoğraf 2000 yılında Sivas 5'inci Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda çekilen bir kare… Fotoğrafta 178'inci Piyade Er Eğitim Alayı'nda bedelli askerlik yapan Serdar Ortaç ile Kaan Girgin yer alıyor.

"AZERBAYCAN İÇİN SAVAŞIRIM" DEMİŞTİ

İki gün önce Azerbaycan-Ermenistan çatışmaları üzerine bir açıklama yapan Serdar Ortaç, gerekirse Azerbaycan için askere gidebileceğini belirterek, "Askerin varsa askerinle savaşırsın, sivillerin üzerine füze atmazsın. Ermeni halkına bir sözüm yok ama başlarındaki adam ruh hastası" ifadelerini kullanmıştı.

'Azeri askerleri öldürdük' haberini Serdar Ortaç fotoğrafıyla servis ettiler
'Azeri askerleri öldürdük' haberini Serdar Ortaç fotoğrafıyla servis ettiler

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Haber Yorumları (14)
İMANLI ADAM: Bu çocuk tam bir Türk gençi.
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HIM: Japon sanardık meğer Azeriymiş.
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ADINIZ: askeri, birlik
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