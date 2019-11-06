Proje albümünde Halil Sezai de var!

06.11.2019 08:26 | Son Güncelleme: 06.11.2019 08:26

Eşsiz seslerin ve yorumcuların katıldığı proje albümünde Sezai, "Dilber" adlı eseri seslendirecek. Mazlum Çimen'in 1995 yılında Çimen Türküleri albümünde yer verdiği, sözleri Meluli'ye bestesi Mazlum Çimen'e ait olan "Dilber" aynı zamanda Mazlum Çimen'in annesi Dilber Çimen'e ithaf ettiği bir eser.

Efsane şarkılarını müzik dünyasının en önemli yorumcularına emanet eden Mazlum Çimen, uzun zamandır hummalı bir çalışma içinde. 2 CD'den oluşacak olan albümün içinde yer alacak diğer isimler de merak konusu.

Kaynak: Bültenler