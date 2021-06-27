Programına konuk ettiği ünlü oyuncuyla aşk yaşadığı iddia edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Programına konuk ettiği ünlü oyuncuyla aşk yaşadığı iddia edildi

Programına konuk ettiği ünlü oyuncuyla aşk yaşadığı iddia edildi
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Programcı ve oyuncu İbrahim Selim, nisan ayında sunduğu 'İbrahim Selim ile Bu Gece' adlı programına konu olan oyuncu Selin Şekerci ile aşk yaşadığı iddia edildi.

Magazin D'den Fırat Toraman'ın özel haberine göre; Oyuncu Selin Şekerci ile İbrahim Selim'in, yaklaşık iki aydır aşk yaşadığı iddia edildi. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Şekerci ile Selim, aşklarını yakın çevreleri ile paylaştıkları öğrenilir.

Ünlü çiftin birlikteliklerini ne zaman duyuracakları ise merak konusu oldu. İbrahim Selim'in sunduğu 'İbrahim Selim ile Bu Gece' adlı programına nisan ayında Selin Şekerci'yi konuk etmişti.

Programına konuk ettiği ünlü oyuncuyla aşk yaşadığı iddia edildi

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Mehmet Özhaseki Mehmet Nuri Ersoy Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Brad Pitt Ezgi Mola Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ali Koç Burak Elmas Mert Müldür Metin Oktay Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Programına konuk ettiği ünlü oyuncuyla aşk yaşadığı iddia edildi - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.6.2021 18:09:35. #1.16#

title