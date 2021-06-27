Programına konuk ettiği ünlü oyuncuyla aşk yaşadığı iddia edildi

Programcı ve oyuncu İbrahim Selim, nisan ayında sunduğu 'İbrahim Selim ile Bu Gece' adlı programına konu olan oyuncu Selin Şekerci ile aşk yaşadığı iddia edildi.

Magazin D'den Fırat Toraman'ın özel haberine göre; Oyuncu Selin Şekerci ile İbrahim Selim'in, yaklaşık iki aydır aşk yaşadığı iddia edildi. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Şekerci ile Selim, aşklarını yakın çevreleri ile paylaştıkları öğrenilir.

Ünlü çiftin birlikteliklerini ne zaman duyuracakları ise merak konusu oldu. İbrahim Selim'in sunduğu 'İbrahim Selim ile Bu Gece' adlı programına nisan ayında Selin Şekerci'yi konuk etmişti.

Kaynak: Snob Magazin