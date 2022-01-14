Profesörün öğrencisine gönderdiği taciz mesajları ifşa oldu: Dua et uzaktasın, yatakta cezalandırırdım seni
Kırıkkale Üniversitesi'nde eğitim veren Prof. Dr. H.Ö.'nün öğrencisine yolladığı taciz mesajları ifşa oldu. Öğrencinin paylaştığı mesajlarda "Seni yatakta uzanırken düşünüyorum şimdi. Senin için daha çok şey yapmak istediğimi biliyorsun. Gerçeğin harika ama dua et uzaktasın, yoksa yatakta ve takatin de yokken cezalandırırdım seni. Ağlama ceza her zaman kötü olmayabilir." ifadeleri yer aldı.
Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi'nde eğitim veren Prof. Dr. H.Ö.'nün öğrencisine yolladığı taciz mesajları ortaya çıktı. Taciz edilen öğrenci, Prof. Dr. H.Ö.'nün kendisine yolladığı mesajları sosyal medyadan paylaştı.
Sabah'ın haberine göre 58 yaşındaki H.Ö.'nün attığı mesajlarda, şu ifadeler yer alıyor: "Dün beni gerçekten etkiledin, çok mutlu oldum. Bugün 47 defa adını söylüyorum, bir zahmet bir kelime yanıt vermiyorsun. Seni yatakta uzanırken düşünüyorum şimdi, elinde telefon, bir kelime yanıt verebilirsin gibi görüyorum. Gerçekten üzüldüm.
Merhaba, nasılsın? İnsan bir hal hatır sormaz mı? Bugün aramak istedim ama bir türlü ulaşamadım. Yapabileceğim bir şey olursa haber ver. Senin için daha çok şey yapmak istediğimi biliyorsun. Senin yanında olmaktan mutlu oluyorum. İyi ki varsın.
Bir yansıttığın sen bir de gerçek sen varsın. Gerçeğin harika ama dua et uzaktasın, yoksa yatakta ve takatin de yokken cezalandırırdım seni. Ağlama ceza her zaman kötü olmayabilir."
Üniversiteden uzaklaştırılan ve hakkında soruşturma açılan Prof. H.Ö.'nün, olayların ortaya çıkmasının ardından emeklilik başvurusu yaptığı öğrenildi.
Haberler.com - Son Dakika Haberleri