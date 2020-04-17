Profesör Haznedaroğlu, koronavirüsün vücuda etkisini tetikçi örneği üzerinden anlattı
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Hacettepe Üniversitesi, Koronavirüs, Türkiye, Sağlık

Profesör Haznedaroğlu, koronavirüsün vücuda etkisini tetikçi örneği üzerinden anlattı

Hacettepe Üniversitesi Hematoloji Uzmanı olan Prof. Dr. İbrahim Haznedaroğlu, koronavirüsün vücuda yaptıklarının anlaşılması için çok farklı bir dil kullandı. Haznedaroğlu, virüsün tetikçilik yaptığını ve çıldırttığı hücrelerin organları tahrip ettiğini belirtti.

17.04.2020 11:59 | Son Güncelleme: 17.04.2020 12:28
Profesör Haznedaroğlu, koronavirüsün vücuda etkisini tetikçi örneği üzerinden anlattı

Türkiye'deki koronavirüs salgını nedeniyle son günlerde başka bir şey konuşamaz olduk. Evde, telefonlarda sürekli virüs ve vücuda etkilerini konu edinirken uzmanların yaptığı açıklamalar da bazen anlamsız gelebiliyor. Tıp terimlerini kullanarak anlatan anlaşılmaz cümleler kuran doktorlardan sonra çok farklı bir yorum geldi.

Hacettepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. İbrahim Haznedaroğlu, koronavirüsü tetikçi örneği üzerinden anlattı.

Haznedaroğlu ise bir takipçisi arasında şu konuşma geçti:

"VİRÜSÜN ÇILDIRTTIĞI BEDEN İŞÇİLERİ ORGANLARI TAHRİP EDİYOR"

-COVID-19 infeksiyonu" terimi, süreci anlatmakta yetersiz kalıyor. İlk viral infeksiyonu takiben gelişen Virüs-nedenli immün supresyon+çarpık aşırı immün yanıt'dan oluşan multi-sistemik tabloya "Covid-19 sendromu" demek ve patogenezini İmmünolojik olarak açıklamak gerekir.

-Doktor bey affınıza sığınıyorum her şeyi açıklamak zorunda değilsiniz ama ben sizin paylaşımlarınızı çok dikkatli takip ediyorum. Tıbbi bilgim yok ama bu tweetin açılımını merak ettim. Kısaca yanıtlarsanız çok sevinirim. Saygılar...

-Virüs vücuda girince tetikçilik, suikastçilik yapıyor. Kendisini öldürecekleri sakatlıyor veya öldürüyor. Diğer vücut muhafızlarını da kendine yardım ve yatakçılık yapacak şekilde ayartıyor. Sonra da kendisi istirahate çekiliyor. Çıldırttığı beden işçileri organları tahrip ediyor.

Profesör, koronavirüsün vücuda etkisini tetikçi örneği üzerinden anlattı
Profesör Haznedaroğlu, koronavirüsün vücuda etkisini tetikçi örneği üzerinden anlattı
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Haber Yorumları (1)
....: vay be tam suç örgütü
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