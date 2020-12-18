Prof. Sofuoğlu ile ilgili soruşturmada tepki çeken konuşmanın kayıtları istendi
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Prof. Sofuoğlu ile ilgili soruşturmada tepki çeken konuşmanın kayıtları istendi

18.12.2020 13:32 | Son Güncelleme: 18.12.2020 13:43
Prof. Sofuoğlu ile ilgili soruşturmada tepki çeken konuşmanın kayıtları istendi

KÜÇÜKÇEKMECE Cumhuriyet Başsavcılığı, toplumda büyük tepkiye neden olan sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun, bir TV kanalında katıldığı programda yaptığı konuşmasının kayıtlarını istedi.

KÜÇÜKÇEKMECE Cumhuriyet Başsavcılığı, toplumda büyük tepkiye neden olan sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun, bir TV kanalında katıldığı programda yaptığı konuşmasının kayıtlarını istedi. Başsavcılık konuşmayı inceledikten sonra, içeriğinde hukuki olarak suç unsuru olup olmadığını değerlendirecek. Bu aşamada suç unsuru tespit edilirse soruşturma kapsamında ifadesine başvurulacak. 

Kamuoyunda tepki çeken sözleri nedeniyle Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun  konuşma kayıtlarının istendiği öğrenildi. DHA'nın aldığı bilgilere göre, Prof. Sofuoğlu'nun bir TV kanalındaki programda yaptığı konuşma incelendikten sonra içeriğinde hukuki olarak suça konu bir unsur olup olmadığı değerlendirilecek. Bu aşamadan sonra suç unsuru tespit edilirse Prof. Sofuoğlu'nun toplumda büyük tepkiye neden olan sözleriyle ilgili soruşturma yürütülecek. Savcılığın değerlendirmeyi tamamladıktan sonra Prof. Sofuoğlu'nun ifadesine başvurabileceği kaydedildib


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hilal Öztürk

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 14:31:53. #1.15#
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