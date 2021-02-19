Prof. Sencer Ayata: Boğaziçi meselesi geçmiş ve gelecek arasında bir arayış; gençler liyakatten...
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Prof. Sencer Ayata: Boğaziçi meselesi geçmiş ve gelecek arasında bir arayış; gençler liyakatten...

19.02.2021 10:46 | Son Güncelleme: 19.02.2021 10:49

Sosyoloji Profesörü Sencer Ayata, Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör atamasına karşı başlayan protestolar sonrası yaşanan gelişmeleri, bu gelişmelerin siyasal ve toplumsal yansımalarını Murat Sabuncu'ya değerlendirdi.

Sosyoloji Profesörü Sencer Ayata, Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör atamasına karşı başlayan protestolar sonrası yaşanan gelişmeleri, bu gelişmelerin siyasal ve toplumsal yansımalarını Murat Sabuncu'ya değerlendirdi.

Prof. Sencer Ayata: Boğaziçi meselesi geçmiş ve gelecek arasında bir arayış; gençler liyakatten...

Kaynak: DailyMotion.com

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