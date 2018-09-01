Prof. Dr. Yasin Aktay, Aa Standını Ziyaret Etti - İstanbul

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay, "AA dünyanın her tarafında yaygın haberci ağı ve ajans şubelerinin mevcudiyeti dolayısıyla, öyle zannediyorum ki Afrika'nın, Orta Asya'nın, Arap dünyasının, hatta Avrupa'nın her tarafında var olan bu haberleşme ağı dolayısıyla, şu anda en çok haber üreten ve ürettiği haberler en çok nakledilen, Türkiye'nin önemli markalarından biri haline gelmiş oldu." dedi.

Aktay, Basın Yayın Birliği tarafından düzenlenen "4. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı"nda Anadolu Ajansı (AA) standını ziyaret etti.

Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortağı olduğu fuar, Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği, Uluslararası Arapça Kitap Yayıncıları Derneği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Yenikapı'daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde ziyarete açıldı.

AA'nın yayınları hakkında bilgi alan Aktay, AA'nın dünya ajansı olduğunu belirterek, "İsmi Anadolu Ajansı ama sadece Anadolu ile ilgili haberler vermiyor tabii ki." diye konuştu.

Prof. Dr. Aktay, AA'nın son 7-8 yılda bir atak yaptığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"7-8 yıl içerisinde, benim görebildiğim kadarıyla AA, dünyada en çok izlenen ajanslardan biri. Sadece Türkiye üzerine ürettiği haberlerle değil. (AA) Dünyanın her tarafında yaygın haberci ağı ve ajans şubelerinin mevcudiyeti dolayısıyla, öyle zannediyorum ki Afrika'nın, Orta Asya'nın, Arap dünyasının, hatta Avrupa'nın her tarafında var olan bu haberleşme ağı dolayısıyla, şu anda en çok haber üreten ve ürettiği haberler en çok nakledilen, Türkiye'nin önemli markalarından biri haline gelmiş oldu."

AA'nın aynı zamanda çok güçlü bir kamu diplomasisi kaynağı olduğuna vurgu yapan Aktay, Türkiye'nin gurur duyduğu en önemli markalardan biri olduğunu dile getirdi.

Yasin Aktay, AA'nın Arapça'nın yanı sıra farklı dillerde yayın yaptığına dikkati çekerek, "Arapça'da ne kadar güçlü olduğumuzu bugün çok net bir biçimde görüyoruz. Arap dünyasında ne kadar bize dönük bir ilginin, rağbetin olduğunu çok iyi görüyoruz. Buna karşılık verecek bir dilimizin, konuşmamızın, hitabımızın ve söylem üretimimizin olmayışı bir ayıptı bizim için." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'deki Arap toplumunun Türkiye'yi Arap dünyasından ayrı düşünmediğini ve kendi dünyalarının bir parçası gibi gördüğünü söyleyen Aktay, şöyle devam etti:

"Aynı zamanda Türkiye'de var olanı keşfedip, onu kendi ülkelerine, alemlerine, dünyalarına aktarmak konusunda bir ilgi duyuyorlar. Bunda tabii özellikle haber üreten, yayan kurumlarımızın çok önemli bir katkısı var. Çok daha fazlasını yapmamız lazım. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi bizim gönül coğrafyamızın sınırları Anadolu'dan ibaret değil. Hele de Arap dünyasına girdiğiniz zaman ne kadar güçlü ve geniş bir coğrafyaya sahip olduğumuzu görüyoruz. Peki buna karşılık neyimiz var? Ne tür üretimimiz var? Eskisine nazaran çok daha iyi. Özellikle burada AA'yı bilhassa anmak gerekiyor. Ama yeterli değil. Çok daha fazlasını yapmak gerekiyor. Daha fazla yaptıkça daha fazla karşılık alacağımız bir gerçek."

"Yeni Bir Dünya Keşfet" sloganıyla gerçekleştirilen fuara Mısır, Ürdün, Suriye, Lübnan, Cezayir, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan, Sudan, Fas, İngiltere, İtalya, İran ve Irak'tan 200'den fazla yayıncı katılıyor.

Fuar, 9 Eylül'e kadar devam edecek.