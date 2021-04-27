Prof. DR. Ümit Aktaş kimdir? Çağla Şikel konuğu Prof. DR. Ümit Aktaş kaç yaşında, eğitimi nedir?

Çeşitli sebeplerle gündeme gelen isimlerden olan Ümit Aktaş merak konusu oldu. Birçok kişi internet üzerinde Ümit Aktaş ile ilgili arama yapmaya başladı. Peki Dr. Ümit Aktaş kimdir? Doktor Ümit Aktaş biyografisi! Prof. DR. Ümit Aktaş kimdir? Çağla Şikel konuğu Prof. DR. Ümit Aktaş kaç yaşında, eğitimi nedir?

Çeşitli sebeplerle gündeme gelen isimlerden olan Ümit Aktaş merak konusu oldu. Birçok kişi internet üzerinde Ümit Aktaş ile ilgili arama yapmaya başladı. Peki Dr. Ümit Aktaş kimdir? Doktor Ümit Aktaş biyografisi! Prof. DR. Ümit Aktaş kimdir? Çağla Şikel konuğu Prof. DR. Ümit Aktaş kaç yaşında, eğitimi nedir?

ÜMİT AKTAŞ KİMDİR?

1970 doğumlu olan Dr. Ümit Aktaş, Türkiye'de Fitoterapi uzmanı olarak eğitim alan ilk Tıp doktorlarından bir tanesidir. Tıp Fakültesi eğitimini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, Akupunktur Uzmanlık eğitimini Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, Fitoterapi Yüksek Lisans eğitimini ise Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde tamamlamıştır.İstanbul'da kendi kliniğinde hasta kabul eden Dr. Ümit Aktaş, halen Bahçeşehir Üniversitesi FitoterapiEğitim Koordinatörü olarak görev yapmaktadır.Dr. Ümit Aktaş, İlaçsız Yaşam, Bitkisel Kürlerle İlaçsız Tedavi, Mutluluk Kürleri, Diyabet ve Zayıflama Kürleri, Mutluluk Kürleri 2 adlı kitapların yazarıdır.