Prof. Dr. Nazmi Kozak'a "Turizm Araştırma ve Yayın Ödülü" verildi
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Prof. Dr. Nazmi Kozak'a "Turizm Araştırma ve Yayın Ödülü" verildi

Prof. Dr. Nazmi Kozak'a 'Turizm Araştırma ve Yayın Ödülü' verildi
Bültenler - Haberler | Güncel

Turizm alanındaki çalışmaları ile tanınan Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazmi Kozak'a Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü tarafından "Turizm Araştırma ve Yayın Ödülü" verildi.

31 Mayıs Pazartesi günü Atılım Üniversitesi'nin İncek Kampüsü'nde düzenlenen ödül töreni çevrim içi olarak yayınlandı.

"Bu ödül beni onurlandığı kadar, turizm alanında akademik çalışma yapan genç meslektaşlarımızı da cesaretlendirecek"

Ödül töreninde duygu ve düşüncelerini dile getiren Prof. Dr. Nazmi Kozak yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Akademik araştırmaların ve yayınların gönüllü, içten ve teşvik edici olmasından ziyade, akademik olarak yükselmede ve parasal teşvik için puan olarak algılandığı bu günlerde, bu işi aşkla ve şevkle yapanların sayısı da hızla azalıyor. Son yıllarda editör olarak veya başka ortamlarda bu durumun ne denli bir artış gösterdiğini görüyor ve üzülüyorum. Bu noktadan bakıldığında, bu işe gönül verenler kadar, bu emeği ve hizmeti görüp takdir edenlerin ve destek olanların da önemli bir farkındalığa ve bilimsel derinliğe sahip olduklarını söylemek isterim. Ayrıca, şunu da eklemek isterim ki; bu ödül beni onurlandığı kadar, turizm alanında akademik çalışma yapan genç meslektaşlarımızı da cesaretlendirecek, aşkla çalışmanın ve emeğin takdir edileceğine dair inançlarını artıracaktır."

Kaynak: Bültenler

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