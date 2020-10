Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul depremiyle ilgili tedirgin eden sözler: 500 bin insanın hayatı tehlikede

İstanbul depremine ilişkin önemli uyarılarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, 7 üzerinde deprem beklediğini söyleyerek, "Depremi iki fay hattında bekliyoruz. İstanbul'da 500 bin insanın hayatı tehlikede" dedi.

Prof. Dr. Naci Görür, Haber Global ekranlarında yayınlanan Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programına konuk oldu. Depremde riskli bölgeleri sıralayan Görür, "En tehlikeli olan Avrupa Yakası Haliç'ten başlayıp Silivri'ye giden ve 10 km içindeki kuşak. Jeolojik özellikler ve buradaki kayalar sert değil, yumuşak, kaygan, şiddetli bir sarsıntıda heyelan yapma özelliğine sahip. Bunlar depremin riskini artırıyorlar. Halk terimiyle buralar "çürük". ifadelerini kullandı.

Görür, beklenen İstanbul depreminde 500 bin can kaybı olacağını belirterek , "Şu an yapılan çalışmalar can kaybını azaltmaz. Ne kadar bina, o kadar can kaybı. İstanbul'da 500 bin insanın hayatı tehlikede." dedi.

Prof. Dr. Naci Görür'ün açıklamalarından satır başları şöyle:

DEPREMİ TAHMİN ETMEK MÜMKÜN MÜ?

Depremde bir fay kırılınca enerjisinin bir kısmını boşaltır. Enerjisini başka bir bölgeye gönderir. Biz burada dikkatli olun diyoruz. Özellikle halk ölçeğinde değil, yerel yönetimlerin risk altına girmiş bu alandaki hazırlık çalışması yapacaklarsa bir an önce yapsınlar. Zarar azaltıcı önlemler alınsın diye söylüyoruz.

"İSTANBUL DEPREMİNİN BÜYÜKLÜĞÜ 800 TONU AŞAN PATLAYICININ ENERJİSİNE DENK"

İstanbul büyük deprem bekliyor dedik. 99'dan sonra Marmara'nın altındaki kabuğa enerji yükledi. Bu kabuk bu enerjiyi kaldıramaz. 21 senedir 44 santimlik bir ciddi sorun var. 7 büyüklüğünde bir deprem beklesek buna karşılık gelen bir enerji bir milyon 800 tonu aşkın patlayıcının aynı anda çıkan enerjisine denk.

"İSTANBUL'DA 7'NİN ÜZERİNDE DEPREM OLMA İHTİMALİ YÜZDE 64"

2000'de bir yayın var bütün tarihi bir depremler incelenmiş. Ve saygın bir yayın kuruluşu. Bu çalışmalar sonucu 99'dan sonra İstanbul'da 7'nin üzerinde depremin olma olasılığı yüzde 64'dür.

"İSTANBUL'DA İKİ FAYDA DEPREM BEKLİYORUZ"

Depremi iki fay hattında bekliyoruz. Benim kanaatime göre Silivri açıklarından başlayıp Yeşilköy açıklarına uzanan 65 km bir fayın kırılmasını bekliyoruz. Adaları'ından güneyinden geçen bir fay var yaklaşık 45 km uzuluğunda bu da kilitli bir faydır. Bu faylar stres biriktiriyor.

17 AĞUSTOS'TAN BU YANA NE DEĞİŞTİ?

Anadolu yakasından İstanbul yakasına kadar sahil kısımlarında zemin çalışmaları, tehlike ve deprem haritaları üretildi. Nerelerde can ve mal kaybı, yangın gibi riskler ölçüldü. Bunlar olmasaydı biz bugün İstanbul'un hasarını çok doğru dillendiremezdik. Devlet ve belediyelerde bağımsız olarak İstanbul Teknik Ünversitesi olarak çalışmalar yaptık.Marmara denizi hiç bilinmeyen bir deniz iken biz çeşitli ülkelerin uzmanları ve NATO'nun desteği ile biz İstanbul depreminin tehlikelerini araştırdık. Devlet bize tek kuruş yardım etmedi. Deprem hakkında ne biliniyorsabizim yaptığımız araştırmalar sayesinde ortaya çıktı.

"500 BİN İNSANIN HAYATU TEHLİKEDE"

Şu an yapılan çalışmalar can kaybını azaltmaz. Ne kadar bina, o kadar can kaybı. İstanbul'da 500 bin insanın hayatı tehlikede

HANGİ BÖLGELER RİSK ALTINDA?

En tehlikeli olan Avrupa Yakası Haliç'ten başlayıp Silivri'ye giden ve 10 km içindeki kuşak. Jeolojik özellikler ve buradaki kayalar sert değil, yumuşak, kaygan, şiddetli bir sarsıntıda heyelan yapma özelliğine sahip. Bunlar depremin riskini artırıyorlar. Halk terimiyle buralar "çürük".