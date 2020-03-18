Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan kritik uyarı: Bir süper taşıyıcı virüsü 500-600 kişiye bulaştırabilir
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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan kritik uyarı: Bir süper taşıyıcı virüsü 500-600 kişiye bulaştırabilir

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Çin'de ortaya çıkan ve Türkiye'de de bir kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs salgını ile ilgili test merkezlerinin artırılması gerektiğini belirterek, süper taşıyıcıların ortaya çıktığını ifade etti. Ceyhan, "Maalesef bir süper taşıyıcı virüsü 500-600 kişiye bulaştırabiliyor" dedi.

18.03.2020 16:49 | Son Güncelleme: 18.03.2020 17:30
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan kritik uyarı: Bir süper taşıyıcı virüsü 500-600 kişiye bulaştırabilir

CNN Türk'te bugün yayınlanan "Mercek altında" programında, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede birçok ülkeye yayılan yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) ile ilgili son gelişmeler ele alındı. Konuklardan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, dünyayı etkisi altına alan salgınla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"GÜNEY KORE ÇOK YÜKSEK MİKTARDA TEST YAPTI"

Koronavirüs ile mücadele konusunda Güney Kore üzerinden örnek veren Ceyhan, Güney Kore'nin çok yüksek miktarda test yaparak toplum içindeki belirsiz taşıyıcıları saptadığına ve virüsle mücadelede avantaj sağladığını söyledi.

"TEST SAYISI ARTIRILMALI"

Bu test sayısı artırmak ve test yapılan hastane sayısını genişletmek zorunda olduklarını belirten Ceyhan, aksi takdirde kaynakları bulmanın çok zor olduğuna dikkat çekti.

"SÜPER TAŞIYICILAR VİRÜSÜ 500-600 KİŞİYE BULAŞTIRABİLİYOR"

Türkiye içinde bulaşmanın başlamasından sonra önlemenin zorluğuna değinen Ceyhan, sözlerine şöyle devam etti:

"Artık yurt içi yerel bulaşma başladıktan sonra bir de 'süper taşıyıcı' diye bir şey var. Normalde diyoruz ya 1 ya da 2 kişiye bulaştırıyor diye. Maalesef bu süper taşıyıcılar, 1 kişi 500-600 kişiye bulaştırabiliyor. Bunu hiç bilemiyoruz Kim hangi özelliği var. Bu kişilerin bu kişiler neden bu kadar çok yayıyorlar bilemiyoruz. Bunları yakalamak için de test yapmak zorundayız. Bir tane süper taşıyıcı Avrupa'da çıktı. Adam Çin'den döndü işte Fransa'da kayak tatiline gitti bir sürü Fransız'a bulaştırdı. Oradan İngiltere'ye gitti adam sağlam ama hastalığının farkında değil. İngiltere'de 21 kişiye bulaştırdı. Bunları ortaya koymanın tek yolu var biraz daha fazla test yapmak"

"7 VAKADAN 6'SI VİRÜSÜ FARK ETMİYOR"

Öte yandan Science Dergisi'nde yayımlanan bir araştırmada, koronavirüsüyle ilgili şoke eden ifadeler kullanıldı. Çin'de seyahat kısıtlamaları uygulanmadan önce her 7 vakadan 6'sının fark edilmeden virüsün yayılmasını tetiklediğine dikkati çekildi.

Araştırmacılar az belirti gösteren veya hiç göstermeyen "gizli virüs" taşıyıcılarının, hastalığı şu ana kadar teyit edilen vakaların üçte ikisine bulaştırdıklarını tespit ettiklerini kaydetti. Araştırmada, "Yeni tip koronavirüsü taşıyan insanların yüzde 86'sının tespit edilmeden toplumda dolaştığı" vurgulandı.

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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan kritik uyarı: Bir süper taşıyıcı virüsü 500-600 kişiye bulaştırabilir

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Yeni tip koronavirüs salgını ile ilgili Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan kritik uyarı: Bir süper taşıyıcı virüsü 500-600 kişiye bulaştırabilir

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