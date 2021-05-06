Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın ''Hiçbir türbede eli arkada gezilmez" dediği iddiası
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun türbede ellerini arkaya bağlamasının ardından yaşanan tartışmalara ilişkin Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın "Hiçbir türbede eli arkada gezilmez" dediği iddia edilmişti. Twitter üzerinden iddiaları yalanlayan Ortaylı, "Sağda solda kaynaksız, adım kullanılarak söylenenlere aldırış etmeyin. Böyle bir absürt açıklamam yok. Türbe işlerine karışmıyorum" açıklamasında bulundu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçen yıl Fatih Sultan Mehmet Türbesi'ni ziyareti sırasında yürürken ellerini arkasına bağlamasıyla ilgili başlatılan inceleme tartışmalara neden olmuştu.
''HİÇBİR TÜRBEDE ELİ ARKADA GEZİLMEZ''
İBB Başkanı İmamoğlu'na yönelik incelemeye ilişkin tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın "Hiçbir türbede eli arkada gezilmez" dediği iddiası gündeme geldi.
İDDİALARI YALANLADI
Twitter hesabından iddialara yönelik paylaşım yapan Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Sağda solda kaynaksız, adım kullanılarak söylenenlere aldırış etmeyin. Böyle bir absürt açıklamam yok. Türbe işlerine karışmıyorum" ifadelerini kullandı.