Prof. Dr. Feriha Öz, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı eski Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feriha Öz, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı eski Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feriha Öz, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı eski Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feriha Öz 87 yaşında korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bizlerin ve binlerce meslektaşımızın yetişmesinde çok büyük katkıları olan, on binlerce kritik hastanın tanısını koyan Sevgili hocamız Prof.Dr.Feriha Öz'ü kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hocamızın mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA