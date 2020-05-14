Prof. Dr. Erzurumlu'nun "Genetik ve Milliyet" kitabı yayınlandı Emekli Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kenan Erzurumlu'nun "Genetik ve Milliyet" adlı kitabı yayınlandı.

Emekli Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kenan Erzurumlu'nun "Genetik ve Milliyet" adlı kitabı yayınlandı.

Erzurumlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hazırladığı kitabın alanında önemli içerikleri barındıran bir kitap olduğunu söyledi.

Kitabın bir ihtiyaçtan doğduğunu aktaran Erzurumlu, "Cemil Meriç, 'Kelimeler insan beyninin prangası' der. Öylesine tembel beyinler çağına geldik ki manayı, mea'i geçtik, anlamı bile anlamaz olduk. Anlam değerini kaybetti. Düşünen, araştıran ve tartışan beyinlerin yerine, televizyonların söylediklerini tartışmasız kabul eden beyinler, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olduklarını, söyler oldular." dedi.

Milli manevi değerlerin aşındırıldığını vurgulayan Erzurumlu, şunları kaydetti:

"Herkesin dilinde, 'Ben de milliyetçiyim ama ırkçılığa, kafatasçılığa karşıyım' sözü var. Sosyal medya gruplarında genetik ırkçılık iddiasında bulunanlar türedi. Hatta bir kısmı Yahudilerin bile Türklüğünden bahseder oldu. Türklüğü R1b ile sınırlamaya çalışanlar türedi. R1b oranı Basklarda yüzde 93, İrlandalılarda yüzde 63, Almanlarda yüzde 40'tır. Türkiye'de ise yüzde 24, en yakın genetik kardeşi R1a yüzde 14'tür. Macarlardaki oran ise Türkiye'deki gibidir. Genetik bulgular ile sosyal gerçekler arasında bu kadar çelişki var ise, ortada bir yanlış olduğu açıktır. Bu çalışmada iki temel tartışılmaz kabulümüz dışında tüm fikir ve bulguları tartışmayı amaçladık."

Kaynak: AA