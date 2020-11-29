Prof. Dr. Ersin Göğüş kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler!

Prof. Dr. Ersin Göğüş öğretim üyesi ve bilim akademisi üyesidir. Vatandaşlar Prof. Dr. Ersin Göğüş'ün hayatını ve biyografisini merak ediyor. Peki Prof. Dr. Ersin Göğüş kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Tüm bilgileri haberimizde.

Açık oturum programlarına da konuk olan Prof. Dr. Ersin Göğüş en merak edilen isimler arasında yer alıyor. Peki Prof. Dr. Ersin Göğüş kimdir, nereli, kaç yaşında, doğum tarihi ne, ne iş yapıyor, mesleği ne?

PROF. DR. ERSİN GÖĞÜŞ KİMDİR?

Prof. Dr. Ersin Göğüş, Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi, astrofizikçi. Prof. Dr. Ersin Göğüş öğretim üyesi olmasının yanı sıra ayrıca bilim akademisi üyesidir.

Prof. Dr. Ersin Göğüş, ODTÜ Fizik Bölümü'nden mezun olmuştur. Bu bölümden mezun olduktan sonra NASA Marshall Uzay ve Havacılık Merkezi'nde yürüttüğü araştırmalarla doktora derecesini almıştır. Amerikan Ulusal Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Merkezi ve Sabancı Üniversitesi'nde çalışmalarını sürdürdü. Ersin Göğüş, yüksek enerji astrofiziği alanında, nötron yıldızları, gama ışını patlamaları ve güneş sistemi dışındaki gezegenler konularında araştırmalar yapmaya devam etmektedir.

Prof. Dr. Ersin Göğüş, bilimsel çalışmalarının dışında, temel bilim eğitiminde astronominin rolü ve astronominin eğitime entegrasyonu konularında öğretmenlere yönelik eğitim programları düzenlemektedir. 2004 senesinde Türkiye Bilimler Akademisi tarafından Genç Bilim İnsanı Ödülü'nü kazandı. 2008 yılında TÜBİTAK Teşvik Ödülü'nü, 2012 yılında FABED Eser Tümen Üstün Başarı Ödülü'nü aldı. Bilim Akademisi'nin asli üyesi.