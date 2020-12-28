Üniversiteler için 'fuhuş evleri' diyen Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu ifadeye çağrılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Üniversiteler için 'fuhuş evleri' diyen Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu ifadeye çağrılacak

28.12.2020 18:08 | Son Güncelleme: 28.12.2020 19:44

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, üniversiteler için "Neredeyse fuhuş evleri" diyen ve hakkında soruşturma başlatılan Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun ifadeye çağrılacağı öğrenildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sofuoğlu'nun açıklamalarıyla ilgili soruşturma başlatılmış, katıldığı TV programındaki konuşma kayıtları istenmişti. DHA muhabirinin edindiği bilgilere göre Prof. Dr. Sofuoğlu'nun yaptığı konuşmanın kayıtlarını inceleyen Başsavcılık, suç unsuru oluşturacak ifadeler tespit etti.

SOFUOĞLU'NUN İFADESİ SEGBİS ARACILIĞIYLA ALINACAK

Başsavcılığın Sofuoğlu'nun ifadesinin alınması için çağrıda bulunacağı, Sakarya'da yaşadığı bildirilen Sofuoğlu'nun SEGBİS üzerinden ifadesinin alınabileceği öğrenildi.

EBUBEKİR SOFUOĞLU NE DEDİ?

Sakarya Üniversitesi'nden Ebubekir Sofuoğlu, Akit TV'de katıldığı programda üniversiteler için "Sayın Cumhurbaşkanımız da vurguladı. Neredeyse fuhuş evleri" ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Sofuoğlu'nun üniversite öğrencilerinin yaşam tarzıyla ilgili eleştiri yaparken kullandığı ifadeler tepkilere neden olmuştu.

Üniversiteler için 'fuhuş evleri' diyen Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu ifadeye çağrılacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hilal Öztürk

Haber Yorumları (2)
FUAT: buna prof ünvanı veren yer neresi acaba
Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
ÇAÇA HURİYE: Aaaaa, ozeP''yu ifadeye mi cagirmislar, ohhh olsun benimle rekabet kolay mi?
Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Cahit Özkan Özlem Zengin Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Demet Akalın Fahriye Evcen
Spor Vitor Hugo Samet Aybaba Mbwana Samatta Hamza Hamzaoğlu Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Kaza Hisarcık Türk Lirası Asgari Ücret
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Üniversiteler için 'fuhuş evleri' diyen Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu ifadeye çağrılacak | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 20:02:19. #1.14#
title