Prof. Dr. Ceyhan: Türkçe konuşmak virüsü daha az yayıyor Prof. Dr. Mehmet Ceylan, konuk olarak katıldığını bir canlı yayın programında, Türkçe konuşmanın koronavirüsü daha az yaydığını öne sürdü.

CNN Türk'te canlı yayında katılan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, damlacık yolu ile bulaşan koronavirüsü, Türkçe konuşmanın daha az yaydığını söyledi. Ceyhan, "Türkçenin ise diğer dillere oranla virüsü daha az yaydığını gözlemlediğini" dedi.

"TÜRKÇE KONUŞMAK VİRÜSÜ DAHA AZ YAYIYOR"

Enfeksiyon hastalıkları derneği başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında koronavirüse dair açıklamalar yaptı. Damlacık yolu ile bulaşan virüsün, Türkçe konuşulduğunda daha az yayıldığını belirten Prof. Dr. Ceyhan, "Türkçenin ise diğer dillere oranla virüsü daha az yaydığını gözlemlediğini" ifade etti.

DİĞER DİLLERDE YAYILMA DAHA FAZLA

Diğer dillerde ise virüs yayılımının daha fazla olduğunu dile getiren Ceyhan, "İngilizce ve Rusya'da olan bazı harflerin virüsü daha hızlı yaydığını "söyledi.