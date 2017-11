Prof. Dr. Alpay Azap: "Antibiyotikler Gerektiği Zaman Hayat Kurtaran İlaçlar"

Prof. Dr. Alpay Azap: "Antibiyotikler gerektiği zaman hayat kurtaran ilaçlar"

İSTANBUL - 13-19 Kasım "Dünya Antibiyotik Farkındalık Haftası" kapsamında KLİMİK Derneği tarafından bilinçlendirme toplantısı düzenlendi. KLİMİK Derneği Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap, halkı antibiyotik kullanımı konusunda uyararak, Antibiyotikler gerektiği zaman hayat kurtaran ilaçlar ama bunun ne düzeyde ne sıklıkta ne dozda alınacağına doktorun karar vermesi lazım" dedi.

Prof. Dr. Azap,"Dünya sağlık örgütü üç yıldır 13- 19 Kasımı dünya antibiyotik haftası olarak kutluyor. Ayrıca 18 Kasım Avrupa antibiyotik farkındalık günü olarak çeşitli etkinliklerle kutluyor. Nedir amaç burada? İnsanların tüm toplumların antibiyotik direncine dikkatini çekmek. Çünkü artık dünya üzerinde bakteriler çeşitli enfeksiyon hastalıklarına neden olan çok sayıda bakteri direnç kazanmış durumda. Dirençli bakteri sıklığı her geçen yıl daha da artıyor. Bugün için bildiğimiz şu; yaklaşık 750 bin kişi her yıl bu dirençli bakterilerin sebep olduğu enfeksiyonlar nedeniyle hayatını kaybediyor. Bu giderek artacak. 2050 yılında her yıl 10 ile 13 milyon insanın dirençli bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlardan ölmesi bekleniyor. Elimizde olan antibiyotikler gittikçe etkisini kaybediyor. Bazı bakteriler var ki tıbbın geliştirmiş olduğu tüm antibiyotiklere dirençliler ve onları tedavi edebileceğimiz yeni bir antibiyotik yok" şeklinde konuştu.

"Bilim insanları yeni antibiyotik geliştirmek için uğraşıyor" diyen Prof. Dr. Azap, "Dünya üzerinden pek çok laboratuvarlar da çalışmalar yapılıyor. Bilim insanları yeni antibiyotik geliştirmek için uğraşıyor ama maalesef çok umutlu olamıyoruz. Çünkü bugün itibari ile bildiğimiz 62 molekül var bakteriler üzerinde denenen. Bunlardan sadece 8'i yeni sıfatını hak edebilir. Diğerleri hep bir öncekine benzerlikler taşıyorlar ve o yüzdenden de bakterilerin bunların üstesinden gelmesi hiç zor olamayacak" diye konuştu.

Prof. Dr. Alpay Azap sözlerine şöyle devam etti: "Antibiyotik direncinin en önemli sebebi antibiyotiklerin gereksiz kullanılması. Bakteriler antibiyotikle karşılaşmaya başladıklarından itibaren direnç geliştirmeyi öğrenmeye başlıyorlar. Ne kadar çok karşılaşırlarsa da o kadar dirençli hale geliyorlar. Daha da kötüsü bir birlerine bu direnci öğretiyorlar. Direnci bir birilerine bulaştırıyorlar. Hiç antibiyotikle karşılaşmamış bakteri bile, karşılaşmış olandan direnci öğrene biliyor. O yüzden de amaç antibiyotikleri gereksiz kullanmamak olmalı. Antibiyotik kullanımını ne kadar azaltırsak direnç gelişimini o kadar yavaşlatma şansımız var. Gelecek çok karanlık. Gelecek kuşakları korumak için antibiyotik kullanımına çok dikkat etmeliyiz. Bizim insanlarımız maalesef çok antibiyotik seviyorlar. Gerçekten antibiyotikler sevilmeyecek haplar değil. Antibiyotiklerin insan ömrünü en az 7 yıl uzattıklarını biliyoruz. Ciddi ölümlere sebep olan difteri gibi zatürre gibi idrar yolları hastalıkları gibi hastalıkları atık tamamen tedavi ediyoruz. Antibiyotiklerin sayesinde ama mikroplar direnç kazanıyorlar. Şunu rica ediyoruz halkımızdan; doktor önermediği sürece kesinlikle antibiyotik kullanmasınlar. Doktorları da antibiyotik yazma konusunda zorlamasınlar."

Her ateşli hastalığın enfeksiyon hastalığı olmadığını belirten Prof. Dr. Azap,"Her ateşli hastalık enfeksiyon hastalığı değildir. Ayrıca her enfeksiyon hastalığında bakterilerden kaynaklanmaz. Toplumda en sık gördüğümüz enfeksiyonlar: sorunum yolu enfeksiyonları,idrar yolu enfeksiyonları. Solunum yolu ve ishaller hep virüslerden kaynaklanır ve virüslere karşı etkili antibiyotik yok olmaz böyle bir şey. Virüslerde antibiyotikler tam tersi zararlı etki gösterir hastalığın uzamasına sebep olur. Nezle grip olduğunda antibiyotik kullanmasınlar. İshal oldukları zaman antibiyotik kullanmasınlar" dedi.

Prof. Dr. Azap,"Antibiyotikler gerektiği zaman hayat kurtaran ilaçlar ama bunun bir doktor tarafından mutlaka kararının verilmesi lazım. Ne düzeyde ne sıklıkta ne dozda alınacağına doktorun karar vermesi lazım. Kendi başına halkımız antibiyotik kullanmamalı. Doktoru da antibiyotik yazma konusunda kesinlikle zorlamamalı" ifadelerini kullandı.