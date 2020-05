Prince of Persia 6'dan Üzücü Haber Geldi Prince of Persia serisiyle ilgili olarak bir kez daha hayal kırıklığına uğradık. Prince of Persia 6 için kaydettirilen alan adı, ne yazık ki sahte çıktı.

Prince of Persia serisiyle ilgili olarak bir kez daha hayal kırıklığına uğradık. Prince of Persia 6 için kaydettirilen alan adı, ne yazık ki sahte çıktı. Altında bir Türk oyun sitesi varmış. Hatırlayacağınız üzere bu ayın başlarında Prince of Persia ile ilgili heyecan verici bir gelişme yaşanmıştı. Ubisoft oyunlarının alan adlarını kaydettiren Gandi.net üzerinde, altıncı oyuna dair bir kayıt keşfedilmişti. princeofpersia6.com adıyla kaydettirilen bu alan elbette bizleri heyecanlandırmıştı. Malum, Assassin's Creed Valhalla da resmi duyurusu öncesinde bu sitede karşımıza çıkmıştı. Alan adının Ubisoft DNS'lerine yönlendirme yapıyor oluşu da serinin yeni oyununun geleceği yönündeki iddiaları da bir hayli kuvvetlendirmişti. Haliyle bizler de sıradaki Prince of Persia oyununun duyurusu için Fransız yayıncıdan gelecek olan haberi beklemeye başlamıştık. Ancak bu gelişme, hayal kırıklığı ile sonlandı. Prince of Persia 6 internet sitesi başkasına ait çıktı Eğer princeofpersia6.com adresine girerseniz, karşınıza artık oyunpixel.com isimli bir Türk oyun sitesi için satılık ilanı çıkıyor. Diğer bir deyişle, bahsi geçen alan adı Ubisoft tarafından alınmış değil. Dahası ise sayfada yer alan açıklamaya bakılırsa, alan adı dünya genelindeki sosyal ağlarda ve haber sitelerinde birkaç günlüğüne paylaşılmış ve Google üzerindeki aramalarda on beş binden fazla sonuç ile çıkmış. Şu anda Ubisoft yeni bir Prince of Persia oyunu üzerinde çalışıyor mu bilmiyoruz ama sözde altıncı oyuna ait olduğunu düşündürten bu gelişme, aslında oyunpixel.com alan adının satış değerinin arttırılması için yapılmış bir numara olmaktan öteye geçemedi. Bu da demek oluyor ki yeni bir Prince of Persia hayallerimiz başka bir bahara kaldı. Kaynak: Tamindir