Prestij Meselesi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Prestij Meselesi filmi ne zaman, nerede çekildi?

Prestij Meselesi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Prestij Meselesi filmi ne zaman, nerede çekildi?
Sinemaseverlerin ilgisini çeken Prestij Meselesi filmi, vizyon macerasının ardından bu kez televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Filmi izlemeye hazırlananların en çok merak ettiği konular arasında yapımın hikâyesi, özet detayları ve oyuncu kadrosu öne çıkıyor. Biz de Prestij Meselesi hakkında merak edilenleri sizin için derledik.

Beyazperdede büyük beğeni kazanan ve şimdilerde televizyon izleyicisini ekran başına kilitleyen Prestij Meselesi, güçlü hikâyesi ve dikkat çeken kadrosuyla ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Peki filmde hangi oyuncular rol alıyor, konusu neyi anlatıyor ve özetinde hangi detaylar dikkat çekiyor? İşte Prestij Meselesi filmine dair bilinmesi gerekenler…

PRESTİJ MESELESİ FİLMİ KONUSU

Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Haluk Levent'in müzik dünyasında nasıl yükselişe geçtiğini anlatan film, aynı zamanda Hilmi Topaloğlu'nun Prestij Müzik'i kurma serüvenine odaklanıyor.

1989 yılında Beyoğlu'nda bir barda çalışan Hilmi Topaloğlu, ağabeyi Mustafa Topaloğlu'nun yönlendirmesiyle yapımcılığa adım atar. İkili, Unkapanı'nda "Nokta Müzik" isimli şirketi kurarak genç yetenekleri keşfetmeye koyulur. Bu süreçte Hilmi Topaloğlu'nun karşısına çıkan ilk isim Haluk Levent olur.

PRESTİJ MESELESİ FİLMİ OYUNCU KADROSU

• Mahmut Kırmızıgül – Mahsun Kırmızıgül

• Onur Gözeten – Özcan Deniz

• Ali Erkin – Haluk Levent

• Engin Hepileri – Hilmi Topaloğlu

• Eser Yenenler – Şinasi

• Aslıhan Güner – Semiha

• Biran Damla Yılmaz – Gölhan

• Şebnem Bozoklu – Jale

• Melisa Döngel – Ayşen

• Ali Sürmeli – Mehmet Ersoy

• Melek Baykal

• Erkan Petekkaya – Gani

• Zafer Ergin – Fahrettin Aslan

• Defne Samyeli – Kendisi

• Ece Yaşar – Sevgi

• Bülent Emrah Parlak – Mustafa Topaloğlu

• Celil Nalçakan

• Erdal Özyağcılar – Serpil Akıllıoğlu

• Murat Han – Eşref

• Levent Sülün

• Meral Çetinkaya – Belkıs Aran

• Necmi Yapıcı

• Nursel Köse – Fatma

• Barış Murat Yağcı

PRESTİJ MESELESİ FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri Eylül 2022'de başlayarak Kasım 2022'de tamamlandı. Prodüksiyon süreci hem İstanbul'da hem de Almanya'da gerçekleştirildi.

