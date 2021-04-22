Pres makinesine sıkışan işçi yaşamını yitirdi
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Pres makinesine sıkışan işçi yaşamını yitirdi

Pres makinesine sıkışan işçi yaşamını yitirdi
Demirören Haber Ajansı / Dinçer AKBİR - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesindeki bir fabrikada pres makinesine sıkışan Adem Bozkurt (39), hayatını kaybetti.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesindeki bir fabrikada pres makinesine sıkışan Adem Bozkurt (39), hayatını kaybetti.

Kartepe Arslanbey Mahallesi'ndeki bir otomotiv yedek parça fabrikasında çalışan Adem Bozkurt, saat 02.00 sıralarında pres makinesine sıkışarak ağır yaralandı. Mesai arkadaşları durumu 112 Acil ekiplerine bildirdi. Makineye sıkışan Adem Bozkurt, arkadaşları tarafından kurtarıldı. Ağır yaralanan Bozkurt, ihbar üzerine gelen ambulans ile özel bir hastaneye kaldırıldı. Adem Bozkurt, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve 1 çocuk babası olan Adem Bozkurt'un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer AKBİR

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