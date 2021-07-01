Prenses Diana 60. doğum gününde anıldı
Kraliyet ailesi hayranları 60. doğum gününde, İngiltere kraliyet tahtının varisi Galler Prensi Charles'ın eski eşi, 1997'de Paris'te 36 yaşındayken trafik kazasında hayatını kaybeden Prenses Diana'yı Kensington Gardens'ta andı.
Kraliyet ailesi hayranları 60. doğum gününde, İngiltere kraliyet tahtının varisi Galler Prensi Charles'ın eski eşi, 1997'de Paris'te 36 yaşındayken trafik kazasında hayatını kaybeden Prenses Diana'yı Kensington Gardens'ta andı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci