Prenses Diana 60. doğum gününde anıldı
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Prenses Diana 60. doğum gününde anıldı

Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci - Haberler | Güncel

Kraliyet ailesi hayranları 60. doğum gününde, İngiltere kraliyet tahtının varisi Galler Prensi Charles'ın eski eşi, 1997'de Paris'te 36 yaşındayken trafik kazasında hayatını kaybeden Prenses Diana'yı Kensington Gardens'ta andı.

Kraliyet ailesi hayranları 60. doğum gününde, İngiltere kraliyet tahtının varisi Galler Prensi Charles'ın eski eşi, 1997'de Paris'te 36 yaşındayken trafik kazasında hayatını kaybeden Prenses Diana'yı Kensington Gardens'ta andı.

Prenses Diana 60. doğum gününde anıldı
Prenses Diana 60. doğum gününde anıldı
Prenses Diana 60. doğum gününde anıldı
Prenses Diana 60. doğum gününde anıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci

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