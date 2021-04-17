Prens Philip'in cenaze töreninin programı belli oldu
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Prens Philip'in cenaze töreninin programı belli oldu

Prens Philip'in cenaze töreninin programı belli oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip'in cenaze töreni başladı.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip'in cenaze töreni başladı. Cenaze töreni programı kapsamında, Prens Philip'in tabutu, Windsor Kalesi'ndeki St. George Şapeli'ne gelecek.

İngiltere'de 9 Nisan'da hayatını kaybeden Prens Philip'in tabutu Windsor Kalesi'nde özel bir şapelde bekletiliyor. Tören, tabutun süvariler eşliğinde kaledeki St. George Şapeli'ne getirilecek. Tabut, Prens Philip tarafından dizaynına yardım ettiği yeşil bir arkası açık araçla taşınacak. Tabutun arkasında oğulları Prens Charles, Andrew, Edward ve kızı Prenses Anne ile torunları veliaht Prens William ve Harry yer alması bekleniyor.

KRALİÇE BİR HAFTA DAHA YAS TUTMAYA DEVAM EDECEK

Cenaze alayı şapele ulaşınca, Kale'nin batı ucundaki kuleden Kraliyet Topçuları tarafından top atışı yapılacak ve milli marş çalınacak. 1 dakikalık saygı duruşunun başlangıcı ve bitişi, yine top atışıyla yapılacak. Şapelin nefinde yer alacak olan dört şarkıcıdan oluşan küçük bir koro, Prens Philip tarafından seçilen müzik parçalarını söyleyecek. Ulusal yas dönemi, cenaze töreninin yapıldığı gün sona erecek. Kraliyet Ailesi, bir hafta daha yas tutmaya devam edecek. Törene, İngiliz Kraliyet Ailesi üyelerinin yanı sıra Alman kraliyet ailesinden üç kişiyle birlikte toplamda 30 kişi katılacak. ABD'den gelen Prens Harry de törene katılıyor ancak hamile olan eşi Meghan Markle, doktorların tavsiyesi üzerine törene katılmıyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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